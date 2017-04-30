В субботу, 29 апреля, в селе Завьялово прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 75-летнего юбилея четырёхкратной Олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира, 39-кратной чемпионки СССР, почётного гражданина города Ижевска и Удмуртской Республики Галины Алексеевны Кулаковой.
Подарком от Удмуртии стал автомобиль модели Toyota RAV4. Ключи от автотранспорта юбиляру вручил исполняющий обязанности Председателя Правительства УР Виктор Савельев.
«Сегодня огромный праздник на нашей удмуртской земле. Мы чествуем сегодня уникального человека, замечательного спортсмена и просто прекрасную женщину. В мире таких людей единицы, которых знают практически все. Мы гордимся, что знаем Галину Алексеевну лично, знаем, какой она замечательный человек, какая она хорошая хозяйка, что она очень скромный человек. Очень гордимся и восхищаемся ею. Галина Алексеевна является примером во всем, особенно для молодёжи. И мы все желаем ей долгих лет жизни и крепкого здоровья», - сказал Виктор Савельев.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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