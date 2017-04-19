Именитая ижевская лыжница Галина Кулакова после торжественного спецгашения юбилейного конверта и почтовой карточки примет участие в автограф-сессии, посвященной ее 75-летию.
Встреча состоится 29 апреля на Всероссийской специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых» в ТРЦ «Италмас». Специально для этих целей будет оборудована так называемая фан-зона, где будут выставлены фотографии спортсменки разных лет.
На площадке Минспорта Удмуртии в течение дня все желающие смогут пострелять из электронного оружия, проверить себя на выносливость и гибкость на стенде регионального оператора ВФСК ГТО.
Кроме этого, аттестованные инструкторы помогут зарегистрироваться на сайте и получить всю информацию для выполнения нормативов ГТО. Тем, кто уже успешно справился с этой задачей, будут вручены знаки отличия ГТО.
Гостей выставки будут удивлять и средневековые персонажи. Военно-исторический клуб "Варяжская Дружина" устроит показательные бои в костюмах 14 века, при этом каждый желающий сможет сделать стилизованное фото и оценить на себе вес воинских доспехов.
Рядом с дружинниками обоснуются лучники, и самые меткие смогут попасть в цель с 10 метров. А вот мишень для метания ножей будет стоять всего в нескольких метрах, так что одолеть ее смогут даже дети с разрешения родителей.
Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе, которые пройдут 29 и 30 апреля.
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