Работа по дому

Галине Кулаковой 29 апреля исполняется семьдесят пять лет. Красивая дата, которую смело можно назвать республиканским праздником.
Не останутся в стороне знатоки лыжного спорта России и зарубежных стран. Почти два десятилетия Галина Кулакова была лидером лыжного спорта.
Наизусть выучены главные достижения: четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка Советского Союза. В этих числах не только высота, но и стабильность успешных достижений. Потому Галина Кулакова – единственная из российских лыжниц, удостоенная Серебряного Олимпийского ордена.
С Олимпиады в Гренобле 1968 года я мальчишкой твердо запомнил это имя. И в последующие годы стало привычным, что Кулакова и лыжные гонки – это синонимы. Если чемпионат по лыжным гонкам, то обязательно в призерах Кулакова. И если она не на первом месте (а бывало и такое), то особенно ценно стать чемпионом в соперничестве с ней.
Музей лыжницы
У каждого, кто застал спортивный век чемпионки, есть свой взгляд на нее, и персональный разговор был бы интереснее, но приходится входить в положение (чемпионку утомляет излишнее внимание) и соглашаться на встречу в составе журналистской группы из разных изданий.
Хожу по личному музею Галины Кулаковой и вижу такие награды, которых прежде не замечал. Например, призы за победы в Лахтинских играх (Финляндия), в Клингентальских играх (Германия), в стартах в Закопане (Польша), медали, завоеванные на соревнованиях, названных «Предолимпийскими неделями». В них соревновались те же сильнейшие лыжницы, что и на Олимпиадах. Галина Кулакова стабильно у них выигрывала.
Причем, нельзя забывать, что в те времена на чемпионатах мира и Олимпиадах было только три дистанции у лыжниц. Так что в Саппоро в 1972 году Кулакова выиграла все возможное лыжное золото – три медали. Понятно, что это потребовало тяжелейшего труда на тренировках. Недаром и поэт Олег Поскребышев увидел символ в словах Кулаковой: «Я лыжню видела». Это был ответ на вопрос: «Что видели в Японии?»
В центре музейного зала для Кулаковой трон из разноцветных лыж. Она сидит скромно, но для нас несомненно – она лыжная королева. Не легенда, а реальная спортсменка, которую помним по энергичному лыжному ходу.
До сих пор Кулакова чувствует себя в сборной страны. Переживает и за биатлонистов, и за лыжников. И искренне удивляется:
— Как можно хихикать и смеяться после того, как ничего не выиграли в гонке. Что за смешки, если не выполнена задача? Нам не смешно. Как говорится, за державу обидно. Я не могу понять - почему нет результата, если выполнен план тренировок. И ведь после финиша все лежат, как будто отдали последние силы. Не знаю, у нас это не было принято.
На этих словах я вспомнил одну из ижевских сценок в спортивной ходьбе. Лыжник после травмы сменил специализацию. И вот он после финиша в манеже (далеко не победного) опустился на четвереньки. Заслуженный тренер России Леонид Вахрушев спокойно подошел и сказал: «Мы не на лыжах, у нас это не принято».
Чемпионка - на виду
Как только выпадает снег, то все выходные олимпийская чемпионка на соревнованиях.
— Мы с Ниной Парамоновой, как свадебные генералы. Можно сказать, не пропускаем ни одного старта. Если динамовские соревнования, то нас приглашают настоящие генералы. И детские соревнования не пропускаем, - говорит Галина Алексеевна.
Присутствие знаменитых чемпионок на зимних и летних республиканских сельских играх подтягивает действующих спортсменов, пожалуй, лучше, чем требовательность районного руководства. Хотя одно другому не мешает. И нынешние земляки Галины Алексеевны по Завьяловскому району ее не подводят. Очень трудно их потеснить с первого места.
А коренные земляки по Воткинскому району в спортивных соревнованиях пока уступают. Но не забывают землячку. Вот и на выходе мы увидели школьников из села Камского (Воткинский район). Это поколение родилось уже после того, как Кулакова завершила активные выступления, но интерес к легендарной спортсменке тоже проявляют.
В музее соседствуют орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и советские государственные награды, фотографии в обществе генералов-космонавтов Владимира Шаталова и Андрияна Николаева и руководителей России и Удмуртии. Здесь есть подарочный диск композитора Александры Пахмутовой и отдельный стенд с подарочными книгами М.Т. Калашникова. Всего не перечислить. Музей значительно пополняется, если измерять посещения его круглыми и полукруглыми датами.
Лыжи, как эстафета
Высоко подняты в почетном музейном углу лыжи, на которых выступала чемпионка. Давно известна история, что одну пару лыж Галина Алексеевна передала Тамаре Тихоновой.
Этот символический жест был хорошо подготовлен. Тихонова на тот момент в Можге была лучшей ученицей заслуженного тренера страны Сергея Плеханова. И со временем выросла до двукратной олимпийской чемпионки в Калгари. До сих пор памятен момент, как от Тихоновой ушла еще одна золотая медаль, а досталась – серебряная. В Гренобле Галина Кулакова в одной из гонок упала за 500 метров до финиша. Это тоже привело к упущенной медали.
Но вернемся к подаренным лыжам. Нынче появились дополнительные подробности. Оказалось, на подаренных лыжах Тихонова выступала еще до дарения. На важных соревнованиях Нина Парамонова заметила: «У Тамары лыжи не катят, Галя, отдай ей свои». Та рабочая передача лыж закончилась хорошим результатом. А немного позже прошла и официальная торжественная передача лыж в Ижевске.
Эти лыжи затем находились в Ижевском музее спортивной славы. Там и сейчас можно увидеть лыжи Тихоновой, но другие, а подарочные от Кулаковой Тамара Тихонова вернула к себе домой, когда переехала в просторный дом из квартиры.
— С переездом в этот дом стала реже бывать у Галины Алексеевны, но когда надо картошку сажать или убирать, то иду по первому зову. В работе Галина Алексеевна всегда впереди. Вот жалуется на здоровье, а в том же огороде впереди нас, - замечает Тамара Тихонова.
Работа по дому
— Мы привычные к деревенской работе. Вот на лыжах три года не хожу после того, как упала. Теперь боюсь за вывихнутое плечо, но снег сами убираем. Лопату выдерживаю. А снега было – выше забора! Распорядок у нас сельский. С утра готовлю картошку курам (десяток кур, петух, 20 бройлеров). Потом суп собаке (овчарка Мухтар). Мухтар – добрый пес, он у нас любит вдоль забора бегать наперегонки с машинами. Вот увидите, какую скорость развивает! И кот требует к себе внимания. Ну, не три же двери ему открывать, когда на улицу просится – через окно выпускаем. Рассадой и выбором сортов Нина занимается. Вот в теплице еще с грызунами надо бороться. Обычные заботы. За 23 года здесь в Италмасе привыкли. Жалко, что дом в Степаново сестра продала, теперь туда езжу только на кладбище. Много родных там покоится, - рассказывает Галина Кулакова.
Биатлон и лыжи смотрим обязательно
— Такое впечатление, что вы сами стремитесь к тому, чтобы провести 75-летие скромнее?
— Да, с возрастом устаешь и от празднований. Вот к зубному врачу теперь езжу. Готовлюсь. Конечно, приятно видеть тех, с кем выступала в сборной. Не только лыжников, на тренировках и в волейбол доводилось играть. Но на здоровье ссылаются – не все приедут. Я не смогла поехать на юбилей Раисы Сметаниной, хотя и машина была готова. Переволнуешься – чувствуешь себя хуже. Вот сейчас боюсь, что в ответ Раиса не приедет. Как-то вот так у нас получается – то на двух юбилеях вместе побудем, а то – не встретимся в юбилейный год.
— Вы являетесь известным автомобилистом…
— Да, до сих пор бывает, что плачу штрафы за превышение скорости. Сейчас на машине за год 16 тысяч километров наезжаю, а бывало - на своих ногах за год 11 тысяч километров (на лыжах, лыжероллерах, бегом и спортивной ходьбой). Кстати, вот они, эти роллеры – по пять килограммов на каждую ногу.
— С какого времени вы стали соревноваться на пластиковых лыжах?
— По-моему, в 1972 году я увидела на пластиковых лыжах австрийцев. А в нашей команде мы на пластике стали выступать с 1974 года. Дело ведь не только в лыжах. Смазка нужна (мази, теперь парафины, новые порошки). Бывало, что приходилось для этого водку брать за границу. Вот стоим с бутылкой – стыдно, слышим «ченч – ченч», ну, вот и обменяем водку на мази.
— Позже вам приходилось быть зрительницей на больших спортивных соревнованиях. Большая разница в восприятии?
— Да, вот не так давно мы в Лахти хотели поехать. Паспорта заграничные сделали, а не поехали. Из-за самочувствия и из-за того, что вспомнили прежний опыт. Обычно гостиница очень далеко от лыжного стадиона. Надо целый день пробыть на ногах (ноги болят), а увидишь спортсменов только на узком отрезке дистанции.
И пришли к выводу – лучше по телевизору. Мы с Тамарой Тихоновой в Италию ездили на Олимпиаду. Тогда Евгений Дементьев стал чемпионом. Простыли в первый же день. И потом по телефону у Нины узнавали, какие результаты у лыжников. Почему-то телевизор в гостиничном номере не был настроен на спортивные программы.
Так что сейчас понимаешь, что лучше смотреть свой телевизор дома. Биатлон и лыжи смотрим обязательно. За Максима Вылегжанина переживаем, надеемся, что он выступит в олимпийском сезоне.
Известно, что Галина Кулакова самостоятельно устанавливала на лыжи крепления не только себе, но и Раисе Сметаниной тоже. Так уж повелось. Однако на лыжне они соперничали без скидок на дружеские отношения. И сейчас любят вспомнить, как на профсоюзных соревнованиях Галина Кулакова выступала за общество «Труд», а в эстафетной команде за «Урожай» бежали Парамонова и Сметанина. Нина Парамонова сделала небольшой запас, передав эстафету Сметаниной, а затем на кругах кричала: «Не видно, не видно!», предупреждая Раису, что Кулаковой не удается сократить разрыв. Это не единичный случай принципиального соперничества. И в 40-й раз Галина Кулакова не стала чемпионкой СССР потому, что по меньшей мере пять сильных соперниц хотели ее опередить. И гонка показала, что и они приобрели надежное умение выйти вперед и быть первыми.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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