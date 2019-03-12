Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию....

**Бабушки из Бураново – бесспорное явление в культуре Удмуртии. Самодеятельные исполнительницы, певши...

В Ижевске во второй раз пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Шоу разноцветных огней разверне...