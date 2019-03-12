Юрий Гагарин навсегда изменил историю человечества. Он поднялся в космос, вернулся на Землю и с сияющими от счастья глазами рассказал всем, как она прекрасна. Его возвращение открыло дорогу к звёздам другим. Но не менее важным, чем его профессионализм лётчика-испытателя и физическая подготовка, оказалось то, каким он был человеком – открытым, светлым, не эгоистичным, не ищущим славы. Для миллионов людей на Земле он стал воплощением человека будущего.
Его фамилия стала именем нарицательным, да и просто именем: в первой половине 1960-х в США, Латинской Америке, Европе, Индии, да где угодно, мальчиков называли Гагарин. В Советском Союзе первый космонавт стал настолько родным для каждой семьи, что в разговорах его называли «наш Юра» (женщины – с лаской, мужчины – с гордостью). В 1961 и 1962 годах, когда открытие «человеческой» космической эры оставалось главным событием, имя Юрий получили почти четверть всех новорождённых мальчишек страны. И ещё много лет спустя миллионы мальчишек хотели стать космонавтами «как Гагарин».Такого единодушного восторга, любви и уважения не получал больше ни один человек в истории СССР, а может быть, и всего мира.
Со временем текущие социальные и политические события сместили угол нашего зрения. Сегодняшние подростки уже не хотят в космос. «Удмуртская правда» напоминает, что в Ижевске память о Юрии Гагарине сохраняется и пульсирует яркими культурными событиями.
Гагарин в топонимике
В Ленинском районе Ижевска есть улица Юрия Гагарина. Её появление – одна из самых быстрых реакций в стране на полёт Гагарина в космос. Улица существовала с 1957 года под названием Узловая – ей и в самом деле отводилась ключевая роль по связыванию Привокзального района с центром города, в 1958 году по ней проложили трамвайные пути.
12 апреля 1961 года Гагарин сказал «Поехали!», а уже 13 апреля исполком Ижевского горсовета переименовал Узловую улицу в улицу имени Юрия Гагарина. Рассказывают, что жители района восприняли переименование как награду и с гордостью писали на почтовых конвертах и во всех документах название улицы полностью, не сокращая адрес до «ул. Гагарина».
Сейчас протяжённость улицы имени Юрия Гагарина в Ижевске составляет 3,74 километра. На ней бывал каждый, кто хоть раз уезжал, приезжал или встречал гостей на железнодорожном вокзале (его адрес – улица имени Юрия Гагарина, 40). В каком-то смысле наполнение улицы символично: направляясь от вокзала к поездам, можно вслед за Гагариным крикнуть «Поехали!». А насколько значимым получится путешествие, зависит от нас самих.
Гагарин в городской скульптуре
Весной 2016 года на улице Максима Горького перед зданием завода «Аксион» был открыт памятник Юрию Гагарину. Появление этого памятника в столице Удмуртии закономерно: без космического оборудования, изготовленного на Ижевском мотозаводе, преемником которого стало предприятие «Аксион», тот легендарный полёт вряд ли мог состояться.
Ижевская скульптура имеет собственную легенду. Это одна из трёх точных копий памятника Юрию Гагарину, существующих в мире. Первый памятник авторства скульптора Анатолия Новикова появился в подмосковной Лобне (там будущий космонавт учился) к 50-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
В 2011 году памятник-«дубликат» стал подарком Великобритании от Российского космического агентства в память о 50-летии визита Гагарина в Англию. Сначала Гагарин, легко шагающий по орбите вокруг земного шара, стоял в центре Лондона, затем переехал в Гринвич, во внутренний двор знаменитой Королевской Обсерватории – он стоит буквально в сотне метров от бронзовой линии «нулевого» меридиана, обозначая новую веху в наших представлениях о Вселенной и нашем месте в ней. Лондонский памятник Гагарину, кстати, отлит на ижевском предприятии нашими мастерами!
Третью, ижевскую, скульптуру, тоже отлили в Ижевске. Её появление подчёркивает, что наш город имеет самое непосредственное отношение к лидерству России в освоении космоса.
Гагарин в современном искусстве
В начале века Юрий Гагарин наряду с Казимиром Малевичем, Стивом Джобсом, Джоном Ленноном, Альбертом Эйнштейном и другими выдающимися личностями был принят в «почётные удмурты»: арт-проект художника Энвиля Касимова связывал Удмуртию с мировой культурой, выводил её за пределы «провинциальности сознания». Но из всех «почётных удмуртов» только Юрий Гагарин стал героем цикла графических работ Касимова. Картины развивают образ Гагарина как человека, который сумел стать счастливым и принёс своей жизнью и деятельностью счастье окружающим людям. В 2011 году цикл картин, получивший название «Поехали», выставлялся в Ижевске и Москве. Сейчас часть этих картин можно увидеть в редакции газеты «Удмуртская правда», находящейся в центре Ижевска.
P.S. Самая известная современная русскоязычная песня о первом космонавте «Гагарин, я вас любила» принадлежит группе «Ундервуд». Постоянные гости в Ижевске, музыканты исполнят её здесь уже 10 марта, на следующий день после дня рождения Гагарина.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.