В общем зачете новички заняли 9 место в старшей возрастной категории. Игру «Молнии» отметила Федерация спортивных журналистов и наградила хрустальным кубком и специальным призом «Fair Play» («Честная игра») за уважение к сопернику во время матчей. Также игроки отличились в чемпионате по киберфутболу, а Назар Ичетовкин получил от РФС России мяч с автографами команды «Локомотив» за схожесть в манере игры с полузащитником клуба «Манчестер Сити» Кевином Де Брейне.
«Ребята получили много положительных эмоций на турнире и уже готовы отыграться в следующем году. За время соревнований спортсмены успели позагорать, искупаться в море, покататься на аттракционах в «Сочи-Парке», и даже посадить деревья», – рассказал Игорь Митягин, тренер команды «Молния».
Финальные игры ежегодного турнира «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В старшей возрастной категории победу одержала команда «Тотем» из Красноярска, в младшей – «Содействие» из Уссурийска, теперь их ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».
Информационная справка
Компания «МегаФон» ежегодно проводит соревнования «Будущее зависит от тебя» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением Правительства РФ за подписью Д.А. Медведева в 2018 году Соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.