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Футболистов из Удмуртии наградили за честную игру

4 мая
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4 мая 2018 года, Сочи, Удмуртия. Ребята из Республиканского детского дома впервые приняли участие в финале всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Юные футболисты из Удмуртии представляли на турнире регионы Большого Урала.

Img 20180426 wa0010 Футболистов из Удмуртии наградили за честную игру

В общем зачете новички заняли 9 место в старшей возрастной категории. Игру «Молнии» отметила Федерация спортивных журналистов и наградила хрустальным кубком и специальным призом «Fair Play» («Честная игра») за уважение к сопернику во время матчей. Также игроки отличились в чемпионате по киберфутболу, а Назар Ичетовкин получил от РФС России мяч с автографами команды «Локомотив» за схожесть в манере игры с полузащитником клуба «Манчестер Сити» Кевином Де Брейне.

«Ребята получили много положительных эмоций на турнире и уже готовы отыграться в следующем году. За время соревнований спортсмены успели позагорать, искупаться в море, покататься на аттракционах в «Сочи-Парке», и даже посадить деревья», – рассказал Игорь Митягин, тренер команды «Молния».

Финальные игры ежегодного турнира «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В старшей возрастной категории победу одержала команда «Тотем» из Красноярска, в младшей – «Содействие» из Уссурийска, теперь их ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».

Информационная справка

Компания «МегаФон» ежегодно проводит соревнования «Будущее зависит от тебя» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением Правительства РФ за подписью Д.А. Медведева в 2018 году Соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

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