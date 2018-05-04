Международный турнир по танцевальному спорту Кубок Главы Удмуртской Республики-2018 пройдёт в Ижевске 29, 30 апреля и 1 мая 2018 года в столице Удмуртской Республики состоится традиционный VIII Междунаро...

Фестиваль по скандинавской ходьбе Сарапул второй год подряд принимает участников фестиваля по скандинавской ходьбе. Этапы фестиваля про...

Визит. Лыжные гонки в приоритете В Ижевске 17 апреля побывала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе – президент Федерации лыж...