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Футбол. Вновь ждём гола

14 мая
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Чемпионат России по футболу в суперлиге среди женщин развивается для ижевской команды «Торпедо» по прошлогоднему графику. То есть болельщики остаются в ожидании забитого мяча.

Ball football grass 1267380 Футбол. Вновь ждём гола

Последняя апрельская игра в Перми завершилась со счётом 2:0 в пользу «Звезды-2005».

И вот 2 мая мы увидели ижевчанок на поле Центрального стадиона столицы Удмуртии. Соперницами «Торпедо» стали футболистки московской команды «Чертаново». В ходе игры ижевчанки проявили явную старательность и дисциплинированность на поле, но в итоге пропустили три безответных мяча в свои ворота. В завершающей стадии атак москвичкам удалось проявить разнообразие. Все три мяча были мастеровито забиты Кристиной Комиссаровой, Алсу Абдуллиной и Викторией Дубовой. Вратарь Татьяна Дронова спасла «Торпедо» и ещё не от одного гола.

В исполнении ижевчанок можно отметить два хлёстких удара из-за пределов штрафной площади, но мяч в обоих случаях прошёл мимо ворот.

Девятого мая на Центральном стадионе Ижевска «Торпедо» встречается с командой «Енисей» (Красноярск). Прошлый сезон завершился матчем этих команд в Красноярске. Тогда сибирячки выиграли со счётом 1:0.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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