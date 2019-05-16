Последняя апрельская игра в Перми завершилась со счётом 2:0 в пользу «Звезды-2005».
И вот 2 мая мы увидели ижевчанок на поле Центрального стадиона столицы Удмуртии. Соперницами «Торпедо» стали футболистки московской команды «Чертаново». В ходе игры ижевчанки проявили явную старательность и дисциплинированность на поле, но в итоге пропустили три безответных мяча в свои ворота. В завершающей стадии атак москвичкам удалось проявить разнообразие. Все три мяча были мастеровито забиты Кристиной Комиссаровой, Алсу Абдуллиной и Викторией Дубовой. Вратарь Татьяна Дронова спасла «Торпедо» и ещё не от одного гола.
В исполнении ижевчанок можно отметить два хлёстких удара из-за пределов штрафной площади, но мяч в обоих случаях прошёл мимо ворот.
Девятого мая на Центральном стадионе Ижевска «Торпедо» встречается с командой «Енисей» (Красноярск). Прошлый сезон завершился матчем этих команд в Красноярске. Тогда сибирячки выиграли со счётом 1:0.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.