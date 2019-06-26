Её соперницами в Подольске станут подмосковные футболистки из «Подольчанки».
Ижевская команда в высшем дивизионе чемпионата России порадовала нас нынче неплохими результатами. Победой со счётом 1:0 над «Енисеем» из Красноярска, а также ничьёй, с одинаковым счётом 1:1, во встречах с «Кубаночкой» (Краснодар) и командой «Звезда-2005» (Пермь). Сейчас у ижевчанок равное количество набранных очков с «Енисеем».
Есть основания полагать, что сегодняшний состав «Торпедо» может проявить кубковый характер и добиться более высокого результата в розыгрыше Кубка России, чем в прошлом сезоне. Очень кстати поправили здоровье и восстановились после травм Алина Лихота и Дарья Еременкова. Так что все девушки рвутся в бой. Это тот случай, когда «Торпедо» считается фаворитом, так как выступает классом выше «Подольчанки». Лишь бы этот момент психологически не расхолодил ижевскую команду. Ни в коем случае нельзя допустить недооценки мастерства соперниц. У «Подольчанки» кубковый характер тоже есть, если учесть победу со счётом 3:2 над сборной Свердловской области в предыдущем этапе Кубка России.
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