Главная » Спорт » Футбол. В ранге старших

Футбол. В ранге старших

20 июня
0

Команда «Торпедо» (Ижевск) вступает 20 июня в розыгрыш Кубка России среди женских футбольных команд.

%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%be %d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba Футбол. В ранге старших

Её соперницами в Подольске станут подмосковные футболистки из «Подольчанки».

Ижевская команда в высшем дивизионе чемпионата России порадовала нас нынче неплохими результатами. Победой со счётом 1:0 над «Енисеем» из Красноярска, а также ничьёй, с одинаковым счётом 1:1, во встречах с «Кубаночкой» (Краснодар) и командой «Звезда-2005» (Пермь). Сейчас у ижевчанок равное количество набранных очков с «Енисеем».

Есть основания полагать, что сегодняшний состав «Торпедо» может проявить кубковый характер и добиться более высокого результата в розыгрыше Кубка России, чем в прошлом сезоне. Очень кстати поправили здоровье и восстановились после травм Алина Лихота и Дарья Еременкова. Так что все девушки рвутся в бой. Это тот случай, когда «Торпедо» считается фаворитом, так как выступает классом выше «Подольчанки». Лишь бы этот момент психологически не расхолодил ижевскую команду. Ни в коем случае нельзя допустить недооценки мастерства соперниц. У «Подольчанки» кубковый характер тоже есть, если учесть победу со счётом 3:2 над сборной Свердловской области в предыдущем этапе Кубка России.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Проект «Карлутка». Максим Гаврилов: «Выпускники спортивной школы единоборств становятся хорошими людьми»
25 июня
Максим Гаврилов - мастер спорта России по традиционному каратэ и рукопашному бою. ...
Идём на рекорд
24 июня
Каждый год растёт количество спортсменов, участвующих в велогонке «Удмуртской правды» ...
Тысячные доли секунды позволили велогонщику из Удмуртии сохранить за собой третье место на многодневке «Удмуртской правды»
20 июня
Победителем гонки стал Сергей Курьянов из Тюменской области. ...
Тюменский триумф на велогонке «Удмуртской правды»
18 июня

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо