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Футбол. Результатам можно улыбнуться

18 июня
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Как победе сборной России над командой Сан-Марино со счётом 9:0, так и завершающим победам «Зенита-Ижевска» в дивизионе «Урал-Приволжье» можно улыбнуться.

Ball football grass 1267380 Футбол. Результатам можно улыбнуться

В гостях зенитовцы выиграли со счётом 3:0 у «Лады-Тольятти» и завершили свои выступления в первенстве 2018-2019 годов на седьмом месте. Ижевские болельщики порадовались таким ярким матчам, как с клубом «Челябинск» (4:3), второму тайму матча с «Уфой-2», принёсшему ничью – 2:2. Приятно вспомнить и гостевую победу над «Уралом-2» со счётом 2:0. Проявили себя Антон Крючков, Никита Касаткин, Алексей Турик и Ефим Шанин. Пока разыгрались ижевские игроки атакующей линии, смотреть бы да смотреть футбол на летних стадионах. Но нет. Официальные матчи в чемпионате России и игры на Кубок России возобновятся для «Зенита-Ижевска» только в июле. Точные дни пока неизвестны.

Хорошая завершающая полоса для «Зенита-Ижевска» началась с победы над лидером «Нефтехимиком» (Нижнекамск) со счётом – 1:0. Футболистов «Нефтехимика» то поражение не смутило, и команда продолжила уверенно лидировать. На прощание в Ульяновске «Нефтехимик» выиграл у местной «Волги» - 3:1. Татарстанцы вышли в более высокий класс. И 7 июля начнут свои выступления в чемпионате ПФЛ с матча в Саранске с клубом «Мордовия».

Не хочется мириться с долгим ожиданием футбола на местных стадионах. Возможно, зенитовцам следует взять пример с «Волги» (Ульяновск). Эта команда, в которой сменился тренерский штаб, 9 июня провела товарищеский матч с «Ладой» (Димитровград). Причём двое недавних тренеров «Волги» влились в тренерский штаб «Лады». Да и футболисты-земляки тоже выступали в разные годы в той и другой командах. «Волга» выиграла со счётом 4:1, хотя с полчаса игра была равной и димитровградцы открыли счёт. Хорошо знакомый ижевчанам по выступлениям за «Зенит» и мастерское исполнение пенальти Марат Сафин, достигший своего 34-летия, и в этом матче забил мяч с пенальти. Тем самым вывел «Волгу» вперёд в счёте. Были и в Ижевске примеры, когда «Зенит-Ижевск» по-товарищески встречался с «КамАЗом» (Набережные Челны), проводили и основательные предсезонные турниры с участием команд из Тюмени и Тамбова. Думается, организаторы и в этот раз могли бы помочь главному тренеру Сергею Емельянову и в целом команде мастеров обрести игровую практику и лучше подготовиться к новому сезону. И немаловажно, что болельщики смогли бы отдохнуть на летнем стадионе. Всё-таки июнь в наших краях более подходящ и для травяного поля, и для зрительских трибун, чем октябрь. Раз уж мы не можем в целом перейти на однолетний календарь, так хотя бы заполнить первый летний месяц товарищескими матчами. Они, как видим по знакомым командам, могут подарить не меньше позитивных эмоций.

Когда мы поделились этим мнением с начальником команды «Зенит-Ижевск» Валентином Кириловым, то он разделил наши ожидания и уточнил: «С 3 июля будет проведён в Ижевске турнир с участием шести команд нашего дивизиона, так что пусть болельщики готовятся и следят за объявлениями. Организатором выступает федерация футбола Удмуртской Республики».

Что ж, июль так июль, будем дожидаться.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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