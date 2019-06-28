С психологической точки зрения, наверное, лучше, чтобы такая результативность проявилась в Ижевске. Здесь есть кому порадоваться за «Торпедо», а Подольску выпало большое огорчение. Судьба матча решилась в первом тайме, когда были забиты четыре мяча. А завершился разгром ударом Марии Дигуровой – это был её второй мяч, забитый в данной встрече. Сенсацию на этом этапе розыгрыша Кубка России произвела команда «Дончанка» (Новошахтинск), сумевшая победить «Кубаночку» (Краснодар) со счётом 2:1. В первом тайме команды не сумели открыть счёт. Затем «Кубаночка» забила один мяч, а последняя 10-минутка оказалась роковой. Футболистки Новошахтинска сравняли счёт, а на 89-й минуте забили победный мяч.
Следующий матч «Дончанка» проведёт с ЦСКА. Армейская команда преподала урок местной «Академии футбола» в Тамбове, выиграв у хозяек со счётом 11:0. Кстати, последний мяч забили тоже на 89-й минуте. Возможно, подзадоривало армейских девушек то обстоятельство, что их прежний тренер Александр Григорян сейчас работает в футбольном клубе «Тамбов». Это команда-дебютант мужской Премьер-лиги России.
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