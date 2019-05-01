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Футбол. Пока не забиваем

25 апреля
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Young woman in game of soccer 725x482 Футбол. Пока не забиваем

Женская команда «Торпедо» (Ижевск) 26 апреля в Перми проведёт матч с местной «Звездой-2005». Так получается, что пермские зрители посмотрят на игру женской команды раньше ижевчан. Так же, как и мужской футбольный «Зенит-Ижевск» на пермском стадионе они видели уже дважды.

Первые две игры в апреле «Торпедо» проиграло на выезде. При счёте 3:0 в пользу чемпиона страны команды «Рязань-ВДВ» закончилась игра в Рязани. Два мяча в этой встрече забила Кристина Чичкала, также отличилась Любовь Кипяткова. Ворота ижевчанок защищала Татьяна Дронова – вратарь с опытом выступлений за московский «Локомотив». Главным тренером «Торпедо» является сейчас Максим Шевченко, пришедший из школы алма-атинского «Кайрата». «Кайрат» – это тоже железнодорожное общество в Казахстане, да и ижевчанка Екатерина Фролова часть прошлого сезона выступала за «Локомотив», так что добрые отношения с железнодорожниками нам пригодятся.

Из Рязани «Торпедо» возвратилось в Ижевск, где после тренировочных дней состоялась презентация команды в кафе «Теремок». Затем «Торпедо» в хорошем настроении отправилось в Москву. А если точнее, то игра с ЦСКА состоялась 21 апреля на стадионе в Новых Химках. Быстрый гол в ворота ижевчанок забила Анастасия Поздеева. Поскольку фамилия распространена в Удмуртии, уточню, что эта футболистка родом из Самары. Она выступала за пермскую «Звезду-2005», а также входит в сборную России и является мастером спорта международного класса. Затем 11-метровый штрафной удар реализовала Ксения Цыбутович. Во втором тайме мяч в сетку отправила Маргарита Черномырдина. Завершающий гол на счету Дарьи Яковлевой.

Почти год назад команда ЦСКА тоже выиграла у «Торпедо» с таким же счётом. Вновь мы ждём, когда же наши футболистки откроют счёт забитым мячам. И верим, что это произойдёт гораздо раньше, чем в прошлом году. Второго мая в Ижевске «Торпедо» будет принимать московскую команду «Чертаново».

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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