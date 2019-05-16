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Футбол. Победа над лидером

13 мая
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Со счётом 1:0 «Зенит-Ижевск» победил команду «Нефтехимик» (Нижнекамск), лидирующую в дивизионе «Урал-Приволжье».

Football world cup 2018 Футбол. Победа над лидером

На второй минуте игры зенитовец Антон Крючков отправил мяч в сетку ворот Андрея Голубева (воспитанника ижевского футбола). Можно было предположить, что мотивации на этот матч у гостей не хватало. Они с большим отрывом от преследователей занимают первое место.

Главный тренер гостей Юрий Уткульбаев даже посчитал, что пропущенный мяч позволил его команде собраться и продемонстрировать неплохую игру. Да, пожалуй, можно согласиться с тем, что ижевчане с трудом отбивались в период с 46-й по 60-ю минуту. Сразу три замены, сделанные в перерыве матча, позволили гостям продемонстрировать свою силу. Как обычно говорят в таких случаях: гостей «подвела реализация голевых моментов».

Контратаки зенитовцев были редкими, но опасными. Зрители тоже могли бы посетовать на то, что заключительные удары хозяев были недостаточно точны.

Главного тренера «Зенита-Ижевска» Сергея Емельянова можно поздравить с тем, что его расчёт на атаки с первых минут (без разведки) оказался верным. И во втором тайме команда оказалась способной перестроиться и противостоять атакующим действиям сильного соперника.

Это первая победа «Зенита-Ижевска» после возобновления сезона 2018-2019 годов. Весной команду преследовали ничьи. Сейчас наступает заключительный этап. «Зенит-Ижевск» будет бороться за седьмое место, так сказать, в утешительном турнире. Следующий матч в Ижевске 11 мая с башкортостанской командой «Уфа-2». В апреле с уфимцами уже встречались на выезде, где была зафиксирована ничья – 1:1.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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