Главная » Спорт » Футбол. Болейте за «Торпедо»

Футбол. Болейте за «Торпедо»

8 мая
0

В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграет в Ижевске первый домашний матч сезона. Игра с московской командой «Чертаново» начнётся 9 мая в 13 часов на стадионе «Купол» в парке имени Кирова.

%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb Футбол. Болейте за «Торпедо»

В высшей лиге России ижевское «Торпедо» выступает первый год. Команде очень нужна поддержка болельщиков. Первые три игры на выезде ижевчанки проиграли командам «Кубаночка» (Краснодар) и ЦСКА (Москва) с одинаковым счётом 0:4, затем 4 мая уступили пермской «Звезде-2005» со счётом 0:3. Надо отдать должное, «Звезда-2005» - шестикратный чемпион России и сейчас является действующим чемпионом и лидером.

Команда «Чертаново» – бронзовый призёр чемпионата России 2017 года, а сейчас в турнирной таблице занимает четвёртое место. Ижевским зрителям обещан интересный футбол, где «женственность переплетается со спортивным характером», а также интерактивная программа общения в сопровождении подарков.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Александр НИКОЛАЕВ Все материалы этого автора

Читать также

В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграл первую домашнюю игру в своём первом сезоне в Высшей лиге
10 мая
Поболеть за спортсменок ЖФК «Торпедо» на стадион «Купол» в праздничный день пришли горожане и гости с...
Футболистов из Удмуртии наградили за честную игру
4 мая
4 мая 2018 года, Сочи, Удмуртия. Ребята из Республиканского детского дома впервые приняли участие в ф...
Международный турнир по танцевальному спорту Кубок Главы Удмуртской Республики-2018 пройдёт в Ижевске
28 апреля
29, 30 апреля и 1 мая 2018 года в столице Удмуртской Республики состоится традиционный VIII Междунаро...
Фестиваль по скандинавской ходьбе
23 апреля
Сарапул второй год подряд принимает участников фестиваля по скандинавской ходьбе. Этапы фестиваля про...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо