В высшей лиге России ижевское «Торпедо» выступает первый год. Команде очень нужна поддержка болельщиков. Первые три игры на выезде ижевчанки проиграли командам «Кубаночка» (Краснодар) и ЦСКА (Москва) с одинаковым счётом 0:4, затем 4 мая уступили пермской «Звезде-2005» со счётом 0:3. Надо отдать должное, «Звезда-2005» - шестикратный чемпион России и сейчас является действующим чемпионом и лидером.
Команда «Чертаново» – бронзовый призёр чемпионата России 2017 года, а сейчас в турнирной таблице занимает четвёртое место. Ижевским зрителям обещан интересный футбол, где «женственность переплетается со спортивным характером», а также интерактивная программа общения в сопровождении подарков.
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