Повторный матч с командой «Урал-2» был сыгран в Свердловской области. Вторая команда уральцев в присутствии президента клуба «Урал» Григория Иванова имела небольшое преимущество и довела его до победы – 2:1. Счёт открыл уралец Евгений Сенин. Зенитовец Алексей Турик сравнял счёт с 11-метрового штрафного удара на заключительной минуте первого тайма. Такой гол обычно вдохновляет команду. Но и уральцы не поддались унынию. Вскоре после перерыва они тоже получили право на пенальти, и его реализовал Чингиз Магомадов.
Следующие два матча ижевчане провели на пермском стадионе. Обе игры закончились нулевыми ничьями. Сначала с пермской «Звездой», а 14 апреля с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.
Голевые момменты у команд были, но взятия ворот не состоялось. Старательность атакующей линии оказалась слабее мастерства защитников в каждой команде. Главный тренер зенитовцев Сергей Емельянов уделил внимание укреплению состава нападающими. Новички вроде бы неплохо проявили себя в контрольных матчах на юге, но сейчас в составе мы их не видим.
Следующую игру «Зенит-Ижевск» проводит 29 апреля в столице Башкортостана с клубом «Уфа-2», а в Ижевске мы увидим команду только 5 мая в матче с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Эта команда лидирует в дивизионе «Урал-Приволжье», а зенитовцы располагаются в середине турнирной таблицы.
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