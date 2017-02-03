ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, посвященный 100-летию образования отечественных органов безопасности.
Принять участие могут все желающие. В ходе проведения конкурса будет осуществлен отбор лучших произведений, в которых объективно отражена деятельность органов ФСБ России.
Действующие номинации: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».
На конкурс представляются произведения, созданные в 2015-2017 годах. Заявки принимаются до 1 октября 2017 года и могут быть поданы как самими авторами, так и, с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями, общественниками и другими лицами. Итоги будут подведены в ноябре-декабре 2017 года.
Подробную информацию можно получить в Управлении ФСБ России по Удмуртской Республике по телефону в г. Ижевске (3412) 600-285 и на сайте конкурса: http://www.fsb.ru/fsb/premiya.htm.
Пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике
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