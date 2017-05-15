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Фрилансеров Удмуртии призывают позаботиться о будущей пенсии

15 мая
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Количество фрилансеров, проживающих в Удмуртии, за последние четыре года увеличилось почти на четверть и сейчас превышает 110 тысяч человек

Free lance2 Фрилансеров Удмуртии призывают позаботиться о будущей пенсии

Количество фрилансеров, проживающих в Удмуртии, за последние четыре года увеличилось почти на четверть и сейчас превышает 110 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Отделения Пенсионного фонда России.

Отмечается, что все фрилансеры трудоспособного возраста – от 18 до 40 лет. На днях в России отмечался их праздник – День фрилансера.

Фрилансеры – это люди, не состоящие в штате какой-либо компании, они самостоятельно выбирают себе заказчиков и устанавливают график работы. Но официального понятия «фрилансер» в российском трудовом законодательстве нет. Многие работодатели привлекают внештатных сотрудников и при этом не заключают с ними никаких договоров. Это значит, что и взносы во внебюджетные фонды за этих людей не уплачиваются, хотя работник имеет стабильный доход.

Неуплата взносов на обязательное пенсионное страхование лишает официально нетрудоустроенных граждан в дальнейшем права на страховую пенсию. Им может быть назначена лишь социальная пенсия на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста и в размере значительно ниже средней трудовой пенсии по старости в регионе.

Чтобы сформировать свои пенсионные права, фрилансерам необходимо перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд России самостоятельно. Сегодня 14 фрилансеров Удмуртии таким образом формируют свой пенсионный капитал.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике напоминает, что в 2017 году минимальный размер страховых взносов рассчитывается исходя из 2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) (7500 руб. x 2 x 26% x 12 мес. = 46800 руб). Максимальный размер взносов в год – 8 МРОТ (7500 руб. x 8 x 26% x 12 мес. =187200 руб). Величина МРОТ меняется ежегодно.

Для самостоятельного перечисления страховых взносов в ПФР гражданину необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Фото: designfire.ru

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