Проект закона был разработан в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, которые были обозначены в его обращении к гражданам страны 29 августа 2018 года. Главой государства отмечено, что одним из принципиальных решений в рамках планируемых изменений пенсионной системы должно стать решение о сохранении всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года в отношении граждан, достигших пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
Документ, единогласно одобренный единороссами для рассмотрения на сессии Госсовета Удмуртии, с 1 января 2019 года предоставляет меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Таким образом, льготы будут сохранятся не только пенсионерам, но и предоставляется всем гражданам, достигшим вышеуказанного возраста. А для их получения достаточно будет предъявить не пенсионное удостоверение, а паспорт.
В частности, как рассказал руководитель постоянной комиссии республиканского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов, предлагается сохранить льготы по уплате транспортного налога, право на компенсацию расходов на взносы за капитальный ремонт, право на меры социальной поддержки ветеранов труда Удмуртии. Всего, по словам председателя профильной постоянной комиссии, документ предусматривает корректировку трёх республиканских законов.
Изменения предполагается внести в закон «О транспортном налоге в Удмуртской Республике», в части предоставления налоговой льготы 50 процентов от размера соответствующей ставки налога, не только пенсионерам всех категорий, но и лицам, достигшим возраста: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
Помимо этого, предлагается исключить требование о достижении пенсионного возраста для совместно проживающих членов семьи собственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, при предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с законом «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике».
Помимо этого, женщинам из числа ветеранов труда республики, родившим пять и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, награжденным знаками отличия «Материнская слава» или «Родительская слава», предполагается предоставить право на получение мер социальной поддержки, в соответствии законом «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики» как после назначения им страховой пенсии как по старости, так и по достижении 55 лет.
Алексей Чернов пояснил, что принятие такого закона не потребует выделения дополнительных бюджетных средств и не повлечёт изменения финансовых обязательств.
«В связи с принятием трёхгодичного бюджета, все затраты, которые мы планируем, уже предусмотрены в плановых цифрах 2019-2020 годов, и с принятием бюджета на 2019 год, в плановом прядке также будут рассматривать суммы на 2020 и 2021 годы», - отметил он. Всего, по словам руководителя постоянной комиссии, в республике проживают 485 тысяч пенсионеров, 136 тысяч из них – региональные льготники.
Законопроектом предлагается поручить Правительству Удмуртской Республики в течение двух месяцев принять необходимые подзаконные акты. Соответствующие документы для реализации закона на уровне муниципалитетов должны быть оперативно приняты и органами местного самоуправления.
Рассмотрение подготовленного проекта республиканского закона состоится на ближайшей сессии Государственного Совета. Заседания запланированы на 12 и 18 сентября. Добавим, что Удмуртская Республика стала одним из первых субъектов федерации, где законопроект о сохранении региональных льгот гражданам 55 и 60 лет при повышении пенсионного возраста официально внесён на рассмотрение законодательного органа.
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