Урок мужества от Владимира Орехова. Десятиклассникам школы № 40 рассказали, как прошло освобождение заложников сарапульской школы № 12 **3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Удмуртии прошли мероприятия, где почтили ...

Экспертное мнение. Иван Халилов: «Крестьянам - ярмарки и фестивали!» **Вот что за нехорошая у нас традиция? Власть принято либо сильно хвалить, либо критиковать за всё и ...

Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2019 году, решат жители **В городе стартовало рейтинговое голосование за объекты, которые будут отремонтированы в следующем г...