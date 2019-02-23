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Форум. Сочинские соглашения

22 февраля
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На инвестиционном форуме Удмуртия поделилась опытом работы по реализации проектов и подписала несколько соглашений о сотрудничестве.

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С 13 по 15 февраля в Сочи прошёл Российский инвестиционный форум. Участвовала в масштабном мероприятии и Команда Удмуртии под руководством Главы республики Александра Бречалова. За три дня форума наша делегация поделилась успешным опытом работы региона по реализации некоторых проектов, провела ряд встреч и подписала несколько соглашений о сотрудничестве.

Технологии – инструмент, а не цель

14 февраля прошла сессия «Умный город: от теории к практике». Александр Бречалов рассказал об опыте реализации Удмуртией проекта «Умный город». Мероприятия проводятся по нескольким направлениям: создаются сервисы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, готовятся платформы «Цифровой двойник города» и «Умное ЖКХ», модернизируется городская среда, в частности, устанавливается энергоэффективное освещение и публичный Wi–Fi. Особое внимание уделяется развитию городского транспорта с управлением дорожным движением с помощью фотовидеофиксации нарушений ПДД, доступной парковкой и «умными остановками». Также на контроле общественная и экологическая безопасность.

– Главная задача – определить, «зачем» и «для кого» конкретно мы проект «Умный город» реализуем. И только потом думать о его технической стороне. Нужно слышать и понимать запрос жителей, технологии в этом процессе – инструмент, а не сама цель. Есть три проблемные сферы, которые вынуждают нас сегодня пересмотреть подходы в работе с данными: многолетний кризис доверия между жителями, бизнесом и властью, дефицит бюджета и необходимость повышения эффективности управления городским хозяйством, запрос разных социальных групп на долгосрочную стратегию развития города. Поиск решения привёл нас к идее создания Центра анализа городских данных.

Привлечь инвесторов

В тот же день Александр Бречалов и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о сотрудничестве по реализации на территории Удмуртии совместных проектов и инициатив.

– Повышение качества услуг ЖКХ – одна из ключевых задач, поставленных Президентом России, – отметил Глава Удмуртии. – Подписанное сегодня соглашение позволит нам начать процесс внедрения наилучших доступных технологий и технических решений в сфере ЖКХ республики, а также поможет привлечь в отрасль инвестиции.

Одним из первых совместных шагов станет инвестиционный проект модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Глазове. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что для Росатома всегда было важно, как живут люди на территориях присутствия предприятий:

– Мы понимаем, как значим человеческий капитал, и несём полную ответственность за наши города. В настоящее время большинство из них сталкиваются с одними и теми же проблемами, в числе которых обветшание и моральное устаревание инфраструктуры ЖКХ. Переломить эту ситуацию позволит концессионное соглашение. С его помощью можно не только модернизировать системы, но и качественно преобразовать их за счёт внедрения цифровых технологий и элементов «Умного водоканала».

Ещё одно соглашение Правительство Удмуртии подписало со Сбербанком. Оно касается внедрения интеллектуальных систем управления и развития безналичных расчётов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Стороны будут сотрудничать в финансово–кредитной сфере. Сбербанк рассмотрит возможность участия в финансировании проектов по обновлению парка транспортных компаний для модернизации региональной системы перевозок. Также планируется внедрить интеллектуальные системы управления и развития безналичных расчётов.

Безусловно, важным для развития региона станет соглашение о сотрудничестве в сфере государственно–частного партнёрства (ГЧП). Соответствующий документ подписали Александр Бречалов, председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнёв и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

– Мы получим экспертную поддержку для наших приоритетных инфраструктурных проектов – транспортной, социальной, коммунальной, инженерной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, – отметил Александр Бречалов. – Партнёрство с центром позволит сформировать план развития инфраструктуры Удмуртии с применением механизмов ГЧП, а также привлечь потенциальных инвесторов для подготовки и запуска наиболее перспективных проектов.

Цифровая Удмуртия

С президентом акционерного общества «ЭР–Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым Александр Бречалов обсудил работу компании в Удмуртии и запуск перспективных проектов в направлении программы «Цифровая экономика РФ». В частности, стороны коснулись реализации проектов «Эр–Телеком Холдинг» «Безопасный двор» с использованием решения «Умный домофон» и «Энергоэффективное интеллектуальное городское освещение».

– За 10 лет «ЭР–Телеком Холдинг» инвестировал в телекоммуникационную отрасль Удмуртии более 600 миллионов рублей, создал 738 рабочих мест. На рынке доступа в Интернет в Ижевске компания занимает более 34 процентов в сегменте В2С и 17 процентов в сегменте В2В. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется развитию цифровых сервисов для органов власти, в том числе в направлении «Умный город», – рассказал Глава Удмуртии.

Правительства Удмуртской Республики предложило увеличить число рабочих мест на базе контакт–центра «ЭР–Телеком Холдинг» в Ижевске с 400 до 1000 человек. Кроме того, высказывались идеи открытия R&D–центра компании в столице региона с привлечением компетенций ИжГТУ, а также развития профильных образовательных программ холдинга на базе ведущих республиканских вузов и сузов.

– Вижу, что темой цифровизации власть занимается предметно. Уверен, что наши договорённости с главой республики совсем скоро станут заметны для жителей региона, – подчеркнул Андрей Кузяев.

Год здоровья

Профилактика вместо лечения

Александр Бречалов принял участие в дискуссии панельной сессии «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения». Выступая, он отметил, что для достижения целей очень важен личный пример:

– Главный вопрос – как изменить мышление. Я абсолютно уверен, что нужно начинать с себя. Далее нужна пропаганда, может быть, даже агрессивная, и мотивация. Публичное обещание мотивирует куда сильнее.

Ещё одним аспектом роста продолжительности жизни Александр Бречалов назвал «экономику здравоохранения» или «профилактику вместо лечения»:

– При самых грубых подсчётах траты на обеспечение пребывания в стационаре лиц с алкогольной зависимостью составляют около 215 миллионов рублей в год, а для лиц с наркотической зависимостью – 103 миллиона.

По словам Александра Бречалова, именно поэтому в регионе поддерживаются инициативы клубов, например, по скандинавской ходьбе. В Удмуртии уже больше 7 тысяч последователей этого движения.

Удмуртия – территория спорта

Спорт и труд рядом идут

В рамках сочинского форума не раз звучала спортивная тема.

Правительство Удмуртии и Всероссийское физкультурно–спортивное общество «Трудовые резервы» заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения развития физической культуры и спорта. Оно предполагает совместную работу по вовлечению жителей в занятия спортом, активизацию деятельности регионального отделения «Трудовые резервы» и созданию единой системы соревнований в корпоративной среде.

– Удмуртия – территория спорта. Более 128 тысяч работников предприятий республики занимаются спортом и физкультурой, – сообщил Александр Бречалов. – В Удмуртии ежегодно реализуется более 10 республиканских проектов с общей численностью участников финальных этапов свыше 50 тысяч человек. Мы видим рост интереса населения к занятиям спортом. В рамках сотрудничества с «Трудовыми резервами» нам удастся реализовать спортивные мероприятия по более чем 30 видам спорта среди трудящихся Удмуртии и создать единую систему соревнований в корпоративной среде.

Старт мирового уровня

Правительство Удмуртии и концерн «Калашников» на сессии «Спорт для всех: как реализовать поставленную цель» подписали документ о создании оператора спортивных любительских стартов «Калашников спорт».

– Мероприятия будут проводиться по мировым стандартам качества и сервиса. Мы решили сделать совместный проект с одним из самых технологичных предприятий в нашей стране для организации стартов мирового уровня, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

– У «Калашникова» довольно долгая история отношений с профессиональным спортом – яркие спортивные победы на крупнейших международных соревнованиях состоялись благодаря спортивному оружию «Ижмаша», – добавил Владимир Дмитриев, генеральный директор концерна «Калашников». – В прошлом году мы зашли на территорию любительского спорта, когда организовали и провели зимний и летний «Калашников биатлон фест». Мы получили большой отклик от участников, соревнования посетили не только жители Удмуртии, но и любители биатлона из других регионов.

Кроме того, «Калашников спорт» будет помогать спортсменам в подготовительном процессе: вести статистику, привлекать экспертов, проводить мастер–классы, тренировочные забеги. Будет доступен общий календарь турниров с полной и актуальной информацией, предварительной онлайн–регистрацией, прямыми трансляциями с мест соревнований.

Фото пресс–службы Главы и Правительства УР

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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