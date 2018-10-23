Каждый день форума поделён на четыре темы. В день туризма участники мероприятия обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, инструменты повышения прибыльности для агентств, технологии работы с социальными сетями и СМИ, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов.
На дискуссионной площадке «Туризм – это бизнес» выступят эксперты. В числе спикеров – заместитель министра культуры и туризма Удмуртии Денис Утробин и федеральные эксперты Андрей Катаев (г. Великий Новгород), Евгений Хитрик (г. Москва), Наталья Рыбальченко (г. Москва) и Илья Кычанов (г. Ижевск).
После дискуссии начнется семинар Андрея Катаева «Мастерская регионального туризма». Эксперт-практик раскроет структуру регионального туризма, а также на примере собственных проектов расскажет об опыте разработки региональных турпродуктов, организации межрегиональных маршрутов и реализации событийных проектов.
Развития внутреннего и въездного туризма в Удмуртии – общая тема первого дня форума. «Удмуртия делает правильные шаги в развитии туризма и уже сегодня достойно представлена в российском туристическом пространстве. Об этом можно судить и по действующим информационным ресурсам, и по тем событийным проектам, которые проходят в регионе. При этом очень важно посмотреть на системную роль туризма для развития регионов. Для этого нужно ясно представлять структуру регионального туризма, видеть ее единым целым и понимать, как выстраивать взаимосвязи между каждой её частью» – отметил Андрей Катаев, директор ООО «Мастерская регионального туризма».
Вместе со слушателями семинара будет разобрана структура регионального туризма Удмуртской Республики и определены сценарии его развития.
Площадки форума развернутся в конференц-залах отеля Park-inn (Бородина, 25). Также в рамках форума «Сделано в Удмуртии» состоится выставка-ярмарка производителей на Центральной площади с 1 по 5 ноября.
Справка «УП»
Форум #СделановУдмуртии станет открытой площадкой для диалога «Бизнес – Власть», итогом которого должны стать совместные механизмы решения проблем бизнес-процессов в регионе. Его цель – оценить состояние бизнес-климата в регионе и выработать инструменты по его улучшению. Форум «Сделано в Удмуртии» призван стать глобальной нетворкинг-площадкой для всего бизнес-сообщества региона. Благодаря этому появится возможность лучшим предпринимательским практикам Удмуртии выйти на новые межрегиональные и международные рынки.
Организаторы события – Корпорация развития Удмуртской Республики и правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на форум можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru
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