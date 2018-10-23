Главная » Экономика » Форум «Сделано в Удмуртии» стартует 30 октября

Форум «Сделано в Удмуртии» стартует 30 октября

23 октября
0

В Ижевске впервые состоится форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство – главные темы, которые участники мероприятия обсудят с 30 октября по 2 ноября. Откроет форум день туризма – Турзавод.

007dddfc301089e15ed1 Форум «Сделано в Удмуртии» стартует 30 октября

Каждый день форума поделён на четыре темы. В день туризма участники мероприятия обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, инструменты повышения прибыльности для агентств, технологии работы с социальными сетями и СМИ, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов.

На дискуссионной площадке «Туризм – это бизнес» выступят эксперты. В числе спикеров – заместитель министра культуры и туризма Удмуртии Денис Утробин и федеральные эксперты Андрей Катаев (г. Великий Новгород), Евгений Хитрик (г. Москва), Наталья Рыбальченко (г. Москва) и Илья Кычанов (г. Ижевск).

После дискуссии начнется семинар Андрея Катаева «Мастерская регионального туризма». Эксперт-практик раскроет структуру регионального туризма, а также на примере собственных проектов расскажет об опыте разработки региональных турпродуктов, организации межрегиональных маршрутов и реализации событийных проектов.

Развития внутреннего и въездного туризма в Удмуртии – общая тема первого дня форума. «Удмуртия делает правильные шаги в развитии туризма и уже сегодня достойно представлена в российском туристическом пространстве. Об этом можно судить и по действующим информационным ресурсам, и по тем событийным проектам, которые проходят в регионе. При этом очень важно посмотреть на системную роль туризма для развития регионов. Для этого нужно ясно представлять структуру регионального туризма, видеть ее единым целым и понимать, как выстраивать взаимосвязи между каждой её частью» – отметил Андрей Катаев, директор ООО «Мастерская регионального туризма».

Вместе со слушателями семинара будет разобрана структура регионального туризма Удмуртской Республики и определены сценарии его развития.

Площадки форума развернутся в конференц-залах отеля Park-inn (Бородина, 25). Также в рамках форума «Сделано в Удмуртии» состоится выставка-ярмарка производителей на Центральной площади с 1 по 5 ноября.

Справка «УП»

Форум #СделановУдмуртии станет открытой площадкой для диалога «Бизнес – Власть», итогом которого должны стать совместные механизмы решения проблем бизнес-процессов в регионе. Его цель – оценить состояние бизнес-климата в регионе и выработать инструменты по его улучшению. Форум «Сделано в Удмуртии» призван стать глобальной нетворкинг-площадкой для всего бизнес-сообщества региона. Благодаря этому появится возможность лучшим предпринимательским практикам Удмуртии выйти на новые межрегиональные и международные рынки.

Организаторы события – Корпорация развития Удмуртской Республики и правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на форум можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей
16 октября
**Сегодня на очередном заседании Правительства, которое прошло под председательством исполняющего обя...
ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ
16 октября
**В рамках форума «Сделано в Удмуртии», который пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября, состоится...
Участники туристического бизнеса из Удмуртии смогут представить регион на Второй Туристической неделе регионов России
15 октября
**С 30 мая по 2 июня 2019 года в Москве состоится Вторая Туристическая неделя регионов России – главн...
Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики.
12 октября
На Наблюдательном совете Фонда было принято решение о выделении 87,8 млн рублей г. Глазов. ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо