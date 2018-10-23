Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей **Сегодня на очередном заседании Правительства, которое прошло под председательством исполняющего обя...

ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ **В рамках форума «Сделано в Удмуртии», который пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября, состоится...

Участники туристического бизнеса из Удмуртии смогут представить регион на Второй Туристической неделе регионов России **С 30 мая по 2 июня 2019 года в Москве состоится Вторая Туристическая неделя регионов России – главн...