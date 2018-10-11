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Форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт в Ижевске с 30 октября по 2 ноября

10 октября
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30 октября в Ижевске начинает работу форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Насыщенная программа форума рассчитана на 4 дня – он продлится до 2 ноября. Основные темы, которым уделят внимание в рамках события – туризм, инновации, инвестиции и образование. Организаторы мероприятия – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона.

%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc Форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт в Ижевске с 30 октября по 2 ноября

Форум ставит перед собой задачу оценить состояние бизнес-климата в Удмуртии и выработать инструменты по его улучшению. Событие также является площадкой для открытого диалога «Бизнес – Власть», итогом которого должны стать совместные механизмы решения проблем.

Первый день форума, 30 октября, будет посвящен развитию туризма. Участники обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, межрегиональных туристических программ, инструменты повышения прибыльности для турагентств, технологии работы с социальными сетями и СМИ, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов. Также пройдут конференция «Туризм как бизнес» и семинар Андрея Катаева «Мастерская регионального туризма».

31 октября запланированы полуфинал конкурса инновационных проектов молодых ученых «Умник-18», встречи с институтами развития (Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, и др), и менторская сессия от Фонда «Сколково», в рамках которой изобретатели региона представят перед экспертами и инвесторами свои проекты.

1 ноября пройдет пленарное заседание «Новые точки роста. Инфраструктура развития», экспертная сессия «5 вопросов на пути прорыва в ГЧП», презентация инфраструктурных проектов Удмуртии, стратегическая сессия по обсуждению изменений в работе бизнес-инкубаторов и сессия по развитию поставщиков с участием специалистов Корпорации МСП.

2 ноября состоятся презентация торгового дома «Сделано в Удмуртии», мастер-класс по дизайну и оформлению проектов, стратегическая сессия по увеличению производительности труда. Также запланированы встречи предпринимателей республики с коллегами из Чехии, Турции и Венгрии.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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