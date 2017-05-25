Молоко – эликсир здоровья для ребенка Компания «МИЛКОМ» уже больше десяти лет успешно реализует программу «Школьное молоко». Перенять опыт ...

Бизнес ищет пути Участие в форуме «Сделано в Удмуртии» примут более тысячи предпринимателей ...

В Ижевске проходит «Строительная неделя» В открытии строительной выставки принял участие и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев...