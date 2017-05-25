Сегодня в Ижевске стартовал форум «Сделано в Удмуртии». Его открыла стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртии.
Участники встречи поделились практиками внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов.
В мероприятии приняли участие и.о. Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ Михаил Хомич, руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова, представители органов власти и корпораций развития регионов Приволжского федерального округа, предприниматели УР. Модератором встречи выступил руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров.
«Удмуртская Республика занимает 29 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это средний результат, но рост за год на 14 пунктов показывает динамику работы команды региона, которая нацелена на результат и преобразования. Мы видим, как меняется ситуация в лучшую сторону с точки зрения цифр. По работе с целевыми моделями существует конкретный процент выполнения, показывающий реализацию регионами дорожных карт. Удмуртская Республика по данному критерию на сегодня занимает 4 место в ПФО», - отметил Сергей Бочаров.
В рамках мероприятия участники обменялись опытом и дали экспертную оценку реализации следующих целевых моделей:
Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества,
Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества,
Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации.
Как рассказала Римма Бякова, на стратегической сессии регионы получили ответы на вопросы по расшивке конкретных проблемных точек.
«Мы сегодня обозначили ключевой вопрос, что нам нужно сделать, для того чтобы инвестор заходил в регион. Это для нас основная повестка. В Удмуртской Республике реализуются все формы государственной поддержки в рамках федерального законодательства. Обсуждение реализации «дорожных карт» и целевых моделей показывает инфраструктурные проблемы, с которыми сталкиваются все регионы, не только Удмуртская Республика. Порой эти технологические вопросы являются определяющими для принятия инвестором окончательного решения», - отметила Римма Бякова.
В формате видеоконференцсвязи к работе присоединились представители федерального центрального офиса АСИ и Минэкономразвития России.
Представители Минэкономразвития Российской Федерации подчеркнули готовность к разрешению возникающих трудностей, с которыми сталкиваются регионы, и предложили в рабочем порядке направить предложения для совместной проработки.
Фото: Агентство инвестиционного развития УР
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