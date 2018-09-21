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Форум – это праздник

20 сентября
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В преддверии Дня оружейника Глава Удмуртии Александр Бречалов на Ижевском механическом заводе, который входит в Концерн «Калашников», встретился с заслуженным конструктором России, Почётным гражданином города Ижевска Владимиром Ярыгиным.

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Руководитель республики поздравил известного ижевского оружейника с наступающим профессиональным праздником, подчеркнув его выдающиеся заслуги в разработке уникальных образцов стрелкового оружия, большой личный вклад в укрепление оборонного потенциала России.

–День оружейника должен стать главным нашим праздником. Он отмечается каждый год 19 сентября, начиная с 2012 года. Инициатива принадлежит Удмуртии, а именно – Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Легендарный конструктор обратился к Владимиру Путину во время его визита в Ижевск в 2010 году с просьбой учредить в России новый праздник – День оружейника. Глава государства его просьбу удовлетворил. Эту идею поддержал и Союз российских оружейников, – отметил Александр Бречалов.

Владимир Ярыгин поблагодарил руководителя республики за организацию большого форума оружейников, который пройдёт на удмуртской земле.

– Это очень правильно, – заявил конструктор. – Это наш профессиональный праздник. Впервые оружейники из разных регионов 18–19 сентября соберутся в Ижевске на свой форум. Я думаю, что это мероприятие придаст новый импульс развитию не только отечественной оружейной школы, а всей системы вооружения. К нам приедут ведущие конструкторы–оружейники, которых объединяет много общего.

Справка «УП»

К работе в отделе главного конструктора Ижевского механического завода Владимир Ярыгин приступил сразу после окончания Ижевского механического института, в 1973 году. Он имеет около двух десятков авторских свидетельств на изобретения и два свидетельства на промышленные образцы.

В соавторстве с ведущими конструкторами завода Владимир Александрович разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты калибра 5,6 мм моделей Иж–34 и Иж–35 для выполнения упражнений олимпийского уровня. Пистолеты были поставлены на производство в 1979 году, а в 1986 году заменены усовершенствованными моделями Иж–34М и Иж–35М.

На базе пистолета «Марголина» под его руководством разработан пистолет «Марго», гамма газовых пистолетов. В период 1991–2003 годов ижевский оружейник выполнил работы по созданию конструкции, испытаниям и постановке на производство пистолета 6П35, которому присвоено название ПЯ (пистолет Ярыгина).

Владимир Ярыгин стал четвёртым жителем Ижевска, чьё имя присвоено оружию. Боевой пистолет ПЯ поставлен на вооружение Российской армии и других военизированных организаций страны. Позднее на основе этой модели под руководством Владимира Александровича разработан спортивный пистолет «Викинг» – как для внутреннего рынка страны, так и на экспорт. Одна из последних разработок конструктора – спортивный пистолет МР–446С–026 для соревнований «Практическая стрельба», образцы которого переданы в различные спортивные организации страны.

В рамках встречи Владимир Ярыгин ознакомил Главу Удмуртии с новейшими разработками стрелкового оружия.

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