«Цифровая Удмуртия»: «МегаФон» заключил соглашение с Правительством Республики 8 декабря 2017 года. Ижевск. Удмуртия станет пилотным регионом внедрения инновационных технологий «М...

Скорость и надежность. Третий железнодорожный съезд определил перспективы отрасли Более трех тысяч железнодорожников собрались в конце ноября в Москве. Железная дорога, как «государст...

Высшая категория надежности. ООО «Можгасыр» в очередной раз доказало свое превосходство Продукцию ООО «Можгасыр» хорошо знают в Удмуртии и за ее пределами. Производя продукцию уже больше 80...