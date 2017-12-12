Форум «Блокчейн, цифровая экономика будущего» – это ответ на современный запрос по получению новых знаний и компетенций. Предпринимательство в новой цифровой среде, требует особых навыков, позволяющих добиться успеха. В рамках форума в доступном формате мы даем возможность предпринимателям приобрести необходимые знания для развития бизнеса.
На Форуме вы сможете: - узнать, что такое блокчейн технология и как она применяется в бизнесе; - определить тренды развития цифровой экономики; - понять, что такое майнинг; - узнать, как блокчейн технологии изменят бизнес; - определить для себя преимущества ICO и краудфандинга и многое другое.
Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте: http://ukudm.ru/blockchain.
Внимание! только 1 человек от 1 субъекта малого или среднего предпринимательства, зарегистрированного на Территории Удмуртской Республики.
Дата проведения: 14-15 декабря 2017 г.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33А (многофункциональный зал Дома Дружбы народов)
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