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Форум «Блокчейн, цифровая экономика будущего» пройдет в Ижевске

11 декабря
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14-15 декабря 2017 года в столице Удмуртии состоится форум для представителей малого и среднего бизнеса «Блокчейн, цифровая экономика будущего». Форум проводится Правительством Удмуртии, Экспертным советом по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Государственной думе РФ совместно с Комитетом по инновациям УРО ОПОРА РОССИИ.

%d0%a4%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc1 Форум «Блокчейн, цифровая экономика будущего» пройдет в Ижевске

Форум «Блокчейн, цифровая экономика будущего» – это ответ на современный запрос по получению новых знаний и компетенций. Предпринимательство в новой цифровой среде, требует особых навыков, позволяющих добиться успеха. В рамках форума в доступном формате мы даем возможность предпринимателям приобрести необходимые знания для развития бизнеса.

На Форуме вы сможете: - узнать, что такое блокчейн технология и как она применяется в бизнесе; - определить тренды развития цифровой экономики; - понять, что такое майнинг; - узнать, как блокчейн технологии изменят бизнес; - определить для себя преимущества ICO и краудфандинга и многое другое.

Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте: http://ukudm.ru/blockchain.

Внимание! только 1 человек от 1 субъекта малого или среднего предпринимательства, зарегистрированного на Территории Удмуртской Республики.

Дата проведения: 14-15 декабря 2017 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33А (многофункциональный зал Дома Дружбы народов)

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