Каждый студент мог задать Любови Глебовой вопросы, касающиеся образования, вуза, их прав. Надо сказать, что ребята охотно воспользовались этой возможностью. Ведь с первой минуты беседы, знакомясь с аудиторией, Любовь Николаевна задала тон неформального и доверительного общения.
‒ По дороге сюда читала газету и нашла в ней любопытную статью с рекомендацией о том, как сохранить здоровье. Автор пишет, что, во-первых, не надо не пить, курить, во-вторых, правильно питаться, в-третьих, иметь хорошее образование. Аргументируя последний фактор, он говорит, что хорошо образованный человек развивается, его жизнь становится настолько интересной, что он стремится продлить ее разными способами, ведет здоровый образ жизни, правильно питается. Соглашусь с автором. Если у человека хорошее образование, и он совершенствуется в профессии, развитии личности, он счастливый. В этом смысле мне кажется, что, связав свою жизнь с образованием, я выбрала себе счастливую жизнь.
Я долго работала в комсомоле, 12 лет на освобожденной комсомольской работе. Это интереснейшая школа жизни.
После шесть лет достаточно успешно занималась бизнесом. У меня был ряд компаний, которые сделали меня человеком, уверенным с финансовой точки зрения. Когда в 1998 году Сергей Владиленович Кириенко стал Председателем Правительства РФ, он пригласил меня работать в аппарат Правительства РФ. После этого начался федеральный кусочек моей жизни.
В 1999 году стала депутатом Госдумы, была заместителем председателя комитета по образованию. Через два года меня назначили заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. С того времени началось мое знакомство с Удмуртией.
После полпредства меня назначили статс-секретарем Министерства здравоохранения и социального развития, в 2008 году - руководителем Рособрнадзора. Почти пять лет я проработала руководителем контрольно-надзорного органа в образовании. На мое время пришло вступление в силу закона о ЕГЭ, все это время приходилось объяснять разным аудиториям, родительским, профессиональным, студенческим, школьникам, что такое ЕГЭ и как им правильно пользоваться.
Потом я стала членом Совета Федерации от Пензенской области и также занималась вопросами образования. В тот момент пришло поручение заняться социальным блоком в международной политике. Почти четыре года занималась вопросами гуманитарного сотрудничества в международных связях. Затем руководила агентством по международному гуманитарному сотрудничеству, получила ранг чрезвычайного полномочного посла. Признание в международной части для меня очень ценно. Сейчас, как вы знаете, я представляю интересы Удмуртии в Совете Федераций. У меня взрослый сын и двое внуков. Я хорошая бабушка, мне так кажется. Когда-нибудь внуки скажут, разделяют ли они мою точку зрения.
Вопрос-ответ
После знакомства студенты ИжГТУ задали Любови Глебовой интересующие их вопросы.
Иван Михеев, 2-й курс:
‒ В последнее время много говорится о проектной деятельности в проектном образовании. Какие изменения в ближайшее время будут происходить в системе образования в плане проектов?
‒ Как ни странно образование считают самой консервативной отраслью. Но с другой стороны, образование – самая инновационная отрасль. Именно поэтому оно всегда стоит на пике критики. А еще образование лучше настроено на преобразования. Именно проекты помогают идти к этим преобразованиям.
Я, как специалист в области проектной культуры, считаю, что проектное управление по сравнению с административным дает возможность людям раскрыться более полно, участвовать в решении каких-либо вопросов. Любое дело, если в него включается человек, потому что ему это интересно, имеет перспективу на решение. Поэтому, с моей точки зрения, проектное управление будет постепенно замещать административное. Сегодня с коллегами мы обсуждали проект формирования сети опорных вузов. Для любого университета стремление к тому, чтобы стать опорным вузом, это проект. В нем будут активно участвовать и руководство вуза, и студенты.
Дмитрий Свиридов, 2-й курс.
‒ В нашей стране набирает обороты движение студенческого самоуправления. Руководители вузов все больше полномочий выделяют активу студентов. На ваш взгляд, какие полномочия можно выделить студенческому активу, а какие нельзя?
‒ Развитие студенческого самоуправления сродни вопросу проектной деятельности. В разных учебных коллективах оно развивается по-разному.
Я боюсь некоторой игры в этом процессе. Если в развитии студенческого самоуправления будет присутствовать игра со стороны профессорско-преподавательского состава, тогда ничего не получится. Когда студент будет понимать, что он занимается этим не потому, что он сам захотел, а потому, что сверху велели, тогда это не самоуправление. Это имитация бурной деятельности по поводу того, чего нет.
Поэтому я могу сказать, чего не должно быть. Не должно быть работы по указанию. Должна быть совместная работа по движению к одной цели. Самоуправление создает условия для каждого. Я за то, чтобы самоуправление было реальной потребностью каждого студента, когда и ректорат, и все ваши преподаватели найдут способ, как всех вас включить в этот процесс. И тогда перемещайте туда любые функции. Безусловно, кроме профессиональной деятельности по организации учебного процесса. В этом случае я, как бывший контролер, скажу, что есть профессиональные действия, внутрь которых не нужно включать общественную активность. Учебный процесс - это сложное профессионально дело, и выполнять его должны профессионалы.
Мария Стрелкова, 3-й курс, инженерно-строительный факультет.
‒ Сегодня все чаще молодые специалисты, студенты благодаря успешному стартапу становятся молодыми миллионерами. Как вы относитесь к такому сценарию успешного развития? Может быть, вы считаете, что специалистам начать с малого и постепенно двигаться к своему успеху?
‒ Во-первых, история молодых миллионеров, когда «в подходящее время оказался в подходящем месте», маловероятна. Во-вторых, она, как правило, плохо заканчивается. Потому что человек, который пришел к успеху, не пройдя определенный путь, никогда не будет ценить этого успеха. Если он не будет его ценить, он не будет трудно и много работать над тем, чтобы этот успех поддержать. Если человек вдруг стал владельцем того, чем он даже не знает, как распорядиться, то это беда.
Другое дело, когда мы говорим о стартапах. Как правило, они поддерживают тех, кто уже прошел определенный путь и предложил какую-то идею или дело. Любой человек, получивший стартап, уже прошел определенный период, в котором он показал свои способности, предложил некий продукт.
Никогда, никто, никем случайно не становится. Если вдруг становится случайно, то это беда, и из этого ничего хорошего не получится. Если человек умеет работать, то государство создает много возможностей для того, чтобы его поддержать. Но, повторюсь, поддерживаются те вещи, которые являются проработанными и системными.
Наталья Емшанова, инженерно-экономический факультет:
‒ Какие качества нужны современному молодому человеку для достижения высоких результатов в общественной и политической деятельности?
‒ В первую очередь, стремление быть успешным. Если человек не стремится быть успешным, никто его не заставит: ни родители, ни преподаватели. При этом я не знаю, хорошо это или плохо. Просто он будет жить такой жизнью, в которой он не стремится развиваться дальше, а будет хорошим специалистом на своем уровне.
Я закончила обычный провинциальный вуз. Из моих однокурсников немногие стали руководителями федерального органа исполнительной власти. Но это совершенно не значит, что они живут неинтересной жизнью. Они прекрасные учителя, они абсолютно успешны. Но для них формат успешности связан не с тем, что они будут двигаться вперед и каждый год получать подтверждение, что они становятся все лучше и лучше.
Желание быть успешным - это непременное качество каждого молодого человека. Просто кто-то в этом сознается, а кто-то нет. Мне кажется, что успеха достигнет тот, кто умеет в этом сознаться себе и окружающим. Считаю, что амбициозность, желание быть успешным и подтверждать себя в карьерном росте - это хорошие качества молодого человека. Если он преодолеет в себе сомнения, сформирует у себя точное понимание, что «я все могу», тогда он обязательно станет карьерным. А все остальное приложится.
Антонина Бабушкина, факультет Управления качеством, 4-й курс:
‒ В последнее время у меня складывается ощущение, что я бесцельно провожу время в университете, не получаю тех знаний, которые я могла бы получить. Как можно усовершенствовать систему образования, чтобы после вуза я могла делать то, чему меня научили, а не учиться этому непосредственно на работе?
‒ Нужно менять прежде всего себя. Я хорошо знаю содержание образовательных программ в силу того, что мне в течение пяти лет приходилось работать с разными программами. Программа - это только возможность. Как студент возьмет эту возможность, зависит только от него.
Между тем не бывает практического наполнения без фазы теоретических знаний. Нужен период знакомства с основами, базовыми вещами в той деятельности, к которой студент готовится.
В чем бы я поддержала вас, так это в том, что практическое освоение полученных теоретических навыков должно начинаться в университете. Это во многом зависит от вашего совместного действия с вашим преподавателем, с организаторами вашей практики. Чем больше вы потратите времени, чтобы набраться разной практики, тем больше у вас будет возможностей для применения ваших теоретических знаний. Здесь нужны обоюдные усилия и со стороны тех, кого учат, и тех, кто учит.
Кстати
ИжГТУ вошел в число российских вузов, выбранных в качестве площадки для реализации проекта «Диалог на равных». В настоящее время проходит первый этап студенческих дискуссионных клубов. Он охватывает 35 регионов России, в том числе Удмуртию. «Диалог на равных» - это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии. В проекте примут участие более 114 000 российских студентов.
Цитата
‒ Для ребят очень важно на практике понять, что их судьба и карьера, их достижения, успехи – это их рук дело. Насколько они будут хотеть двигаться вперед, настолько и будут двигаться вперед.
Любовь Глебова, член Совета Федерации РФ от Удмуртской Республики.
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