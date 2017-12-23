Сарапульский электрогенераторный завод: время новых возможностей Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) уходящий год и год наступающий смело можно назва...

Экономия даст развитие. Россия оказала Удмуртии дополнительную финансовую помощь По итогам заседания Правительства Российской Федерации 14 декабря, где принимались решения о распреде...

Миллиард лишним будет. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии в 2018 году отремонтируют более 160 км дорожного полотна В последних числах октября в Удмуртии был сдан последний дорожный объект, отремонтированный в рамках ...