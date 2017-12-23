Это только одна из оценок работы предприятия с 258-летней историей, которое почти 60 лет находится на острие большой политики, обеспечивая прочность отечественного ядерного щита. В его активе – два ордена Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени, а еще благодарности всех трех Президентов России.
И если основная деятельность «ракетного» завода была и по сей день остается тайной за семью печатями, то составляющие его успеха ни для кого не являются секретом. Это опора на вековые традиции здешних мастеровых. Это преемственность многих поколений машиностроителей. Это постоянное профессиональное совершенствование персонала. Это плановое техническое перевооружение. Это внедрение новейших технологий. Правда, с учетом сложности продукции Воткинского завода, объемов производства, численности коллектива, задача грамотного, сбалансированного развития всех перечисленных составляющих выглядит отнюдь не рядовой.
Современники эпохи
Возможно, будущие поколения заводчан назовут второе десятилетие XXI века временем очередной технической революции на предприятии, эпохой промышленного возрождения. Или найдут другие определения. И будут, безусловно, правы, поскольку масштабы перевооружения завода сегодня сравнимы с периодом перехода на выпуск ракетной техники или, полутора веками ранее, преобразованием предприятия из железоделательного в машиностроительное. Мы же буднично констатируем, что и 2017-й для Воткинского завода оказался богатым на события, большие дела и объемы работ. О выполнении программы изготовления спецтехники уже говорилось в начале, совершенно необходимо отметить и своевременность исполнения всех договорных обязательств по выпуску продукции гражданского назначения – для нефтяников, газовиков, атомной отрасли.
Строим, значит, живем
Особая примета предприятия в этом десятилетии – строительные работы. Прямо на глазах преображаются старые здания, поднимаются огромные фермы будущих конструкций, растут силуэты новых корпусов.
Сданы в эксплуатацию термический цех и цех по производству инструмента с нанопокрытием, полностью реконструированные участки - роботизированный термоконстантный и компьютеризированные электромонтажные. А в 2018-2019 годах запланировано пустить в строй новую теплоэлектростанцию и кузнечно-штамповочный цех.
Надо сказать, что, заботясь о развитии производственных мощностей, руководство завода не забывает об улучшении условий работы и отдыха сотрудников. Вот и в этом году по уже сложившейся традиции День машиностроителя был отмечен несколькими новосельями. Так, в просторные светлые помещения, выполненные в стиле хай-тек, переехали два коллектива – отдел охраны труда, контроля за промышленной, пожарной и экологической безопасностью и типография.
Накануне профессионального праздника там побывали генеральный директор Виктор Григорьевич Толмачев и приехавший поздравить коллег руководитель головного предприятия-разработчика стратегических ракетных комплексов - АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» Сергей Петрович Никулин. Он высоко оценил результаты совместных трудов заводчан и подрядчиков.
Третьим «праздничным» объектом, который посетили высокие гости, стал информационно-выставочный центр, включающий научно-техническую библиотеку, конференц-зал на 200 мест и новый заводской музей. Изюминкой последнего являются интерактивные мониторы, которые позволяют подробнее ознакомиться с этапами становления завода, виртуально расширяют экспозицию в разы.
Традиции трудолюбия
Музейные экспозиции, безусловно, служат сохранению не только заводской истории, но и традиций коллектива. Они наглядно демонстрируют преемственность поколений, поднимавших завод из разрухи в 1920-х годах, выстоявших в тяжелейшие годы Великой Отечественной, сумевших с нуля организовать выпуск ракетной техники и возродить производство после либеральных экспериментов 1990-х.
Также трепетно передаются традиции и в коллективах предприятия. В 2017 году исполнилось 60 лет одному из ключевых подразделений завода – отделу главного конструктора по спецтехнике, созданному по распоряжению министра обороны СССР Дмитрия Федоровича Устинова как «Особое конструкторское бюро». Тогда завод приступил к освоению производства ракет, встав в ряды первооткрывателей нового направления.
А в 1967 году по приказу Министерства оборонной промышленности был построен комплекс снаряжательной сборочно-комплектовочной базы, предназначенной для сборки первых в Советском Союзе твердотопливных ракет. Они позволили установить ядерный паритет двух сверхдержав и обеспечить глобальный мир на всей планете.
Завод будущего
Сегодня, как и 30-40 лет назад, завод снова молод. Средний возраст его работников - 39 лет. Треть коллектива - молодежь. Многие из них мечтают стать профессионалами, сделать карьеру. И первый шаг – участие в конкурсах профмастерства и научно-технических конференциях. В финале Дней технического творчества молодежи, которые прошли в марте-апреле, выступили около двухсот человек. Призеров и победителей награждал лично генеральный директор.
А в июне команда Воткинского завода защищала честь предприятия на чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в Самаре. Сварщики, фрезеровщики и токари вошли в десятку сильнейших сборных, представлявших 17 регионов России. Наши ребята получили медали за высшее мастерство, превзойдя средний уровень участников в своей компетенции.
В ноябре три молодых инженера, преодолев серьезный внутренний отбор, приняли участие в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров авиационной отрасли». И отлично проявили себя, заняв достойное место в этой сотне.
Мы рассказали лишь о некоторых эпизодах многогранной насыщенной жизни заслуженного предприятия-ветерана. Таким оно стало, благодаря многим поколениям заводчан, которые создавали ему славу, творили его историю, дорожили им, относились к нему с уважением. Опираясь на этот мощный фундамент, Воткинский завод смело поднимается к новым высотам, уверенный в своих силах, своих возможностях, своем будущем.
Кстати
Указом № 207 от 10 мая 2017 года Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в области создания вооружения и военной техники в числе других специалистов присуждена генеральному директору Воткинского завода Виктору Григорьевичу Толмачеву за освоение серийного производства перспективных образцов ракетной техники и комплексное оснащение ими Сухопутных войск в сроки, определенные государственным оборонным заказом. А в августе Виктор Григорьевич вышел на первое место по стажу на посту генерального директора Воткинского завода за всю его 257-летнюю историю. Он возглавляет предприятие более 22 лет.
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