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Фонд «Сообщество» объявил сбор средств для пострадавших в Ижевске

10 ноября
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%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%a9%d0%ac (1) Фонд «Сообщество» объявил сбор средств для пострадавших в Ижевске

Фонд «Сообщество» объявил сбор средств в поддержку пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Трагедия произошла в столице Удмуртии накануне, 9 ноября, поисково-спасательная операция продолжается в эти минуты.

Перевод любой суммы можно осуществить по реквизитам общественной некоммерческой организации:

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «СООБЩЕСТВО»

ИНН 1841072661

ОГРН 1171832017499

БИК 049401601

КПП 184101001

К/с 30101810400000000601

р/с 40703810368000000540

ПАО Сбербанк отделение №8618/0312, 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 6

В назначении платежа указать «Пожертвование для пострадавших жителей дома в г. Ижевск».

А также с помощью смс-сообщения на короткий номер 7715, текст - «Ижевск ХХХ», где ХХХ - сумма перевода.

Все собранные средства будут переданы оставшимся без крова жильцам дома № 261 по ул. Удмуртская.

«Люди потеряли жилье, имущество, остались на улице. В наших силах оказать посильную помощь, в том числе финансовую. Мы объявляем сбор средств для пострадавших», - сказал Иван Черезов, директор фонда «Сообщество».

Задать интересующие вопросы по сбору средств можно по тел. фонда 8 (3412) 576-675.

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