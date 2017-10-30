Экспертный Совет Фонда развития промышленности одобрил заем Концерну Калашников на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия. Это первый проект, одобренный ФРП, который направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, стоимость проекта 678,7 млн руб., из которых 67,7млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
«Предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиционных средств. Программы ФРП, предлагающие «длинные и дешевые деньги» могут стать драйверами для перехода десятков оборонных предприятий на «гражданские рельсы». Например, «Концерн Калашников» столкнулся с высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия», - сообщил директор ФРП Роман Петруца.
С привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: «Сайга МК-107», «Тигр», «Биатлон».
«Это первый подобный проект для концерна. Нам было важно понять, как работает ФРП и в какие сроки принимает решение. После этого позитивного опыта мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы «Конверсия», - добавил генеральный директор «Концерн Калашников» Алексей Криворучко.
В настоящее время в Удмуртской Республике реализуются три профинансированные ФРП проекта от компаний ОАО «Элеконд», ООО «НПЦ «Пружина» и ООО «Альтаир». Сумма займов ФРП по ним составляет 358 млн рублей при общей стоимости проектов почти700 млн рублей.
«Мы внедряем уникальную для российских регионов практику поддержки предприятий - не информирование, а консалтинг по привлечению средств институтов развития. На данный момент мы работаем с ФРП, Корпорацией МСП, ВЭБ и другими и данный кейс с Концерном Калашников пример успешного формата такой поддержки, ее востребованности», - прокомментировал и.о. первого заместителя председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.
Фото: пресс-служба Концерна
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