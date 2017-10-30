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Фонд развития промышленности одобрил заем «Калашникову» на производство гражданского оружия

26 октября
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Этот проект стал первым среди направленных на диверсификацию предприятий ОПК, который поддержал ФРП

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2 Фонд развития промышленности одобрил заем «Калашникову» на производство гражданского оружия

Экспертный Совет Фонда развития промышленности одобрил заем Концерну Калашников на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия. Это первый проект, одобренный ФРП, который направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, стоимость проекта 678,7 млн руб., из которых 67,7млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиционных средств. Программы ФРП, предлагающие «длинные и дешевые деньги» могут стать драйверами для перехода десятков оборонных предприятий на «гражданские рельсы». Например, «Концерн Калашников» столкнулся с высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия», - сообщил директор ФРП Роман Петруца.

С привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: «Сайга МК-107», «Тигр», «Биатлон».

«Это первый подобный проект для концерна. Нам было важно понять, как работает ФРП и в какие сроки принимает решение. После этого позитивного опыта мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы «Конверсия», - добавил генеральный директор «Концерн Калашников» Алексей Криворучко.

В настоящее время в Удмуртской Республике реализуются три профинансированные ФРП проекта от компаний ОАО «Элеконд», ООО «НПЦ «Пружина» и ООО «Альтаир». Сумма займов ФРП по ним составляет 358 млн рублей при общей стоимости проектов почти700 млн рублей.

«Мы внедряем уникальную для российских регионов практику поддержки предприятий - не информирование, а консалтинг по привлечению средств институтов развития. На данный момент мы работаем с ФРП, Корпорацией МСП, ВЭБ и другими и данный кейс с Концерном Калашников пример успешного формата такой поддержки, ее востребованности», - прокомментировал и.о. первого заместителя председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

Фото: пресс-служба Концерна

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