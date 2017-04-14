Фонд капитального ремонта Удмуртии предлагает поднять взносы на капитальный ремонт до 8 рублей 17 копеек с квадратного метра. Об этом сегодня заявил на Президиуме Госсовета Удмуртии Председатель Высшего коллегиального органа НУО «Фонд капитального ремонта в УР» Андрей Смирнов.
Сейчас в республике действует минимальный взнос, установленный в 2013-2014 годах: 6 рублей 70 копеек для домов без лифта, 7 рублей 30 копеек для домов с лифтом. Необходимость повышения вызвана удорожанием стройматериалов и утверждением правительством региона в декабре 2016 года новых предельных цен за работу по капремонту.
8 рублей 17 копеек – сумма, скорректированная с учетом инфляции. Это предложение должно быть рассмотрено до начала июня 2017 года, а действовать оно начнет с января 2018 года.
В своем докладе Андрей Смирнов также отметил, что реализация Региональной программы проходит без помощи республиканских бюджетных средств, которые должны быть заложены в размере 10 процентов, а именно 50 млн.рублей в год. Собираемость по Удмуртии за 2016 год составила 84 процента, и это положительный показатель, но недостаточный, чтобы охватить «нуждающиеся» дома.
Кроме повышения взносов и необходимости бюджетного софинансирования, руководство Фонда предлагает утвердить отдельные взносы для домов с системой пожаротушения, исключить из региональной программы капитального ремонта дома, находящиеся в предаварийном состоянии, принять отдельную госпрограмму систем газоснабжения.
Такие нововведения, по мнению Смирнова, помогут быстрее привести в порядок жилой фонд Удмуртии.
По материалам пресс-службы Фонда капитального ремонта Удмуртии.
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