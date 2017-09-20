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Фонд капремонта Удмуртии принимает работы на конкурс детских рисунков

19 сентября
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%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8 Фонд капремонта Удмуртии принимает работы на конкурс детских рисунков

До 30 сентября Фонд капитального ремонта Удмуртии принимает детские рисунки на конкурс «Мой дом – моя крепость!». Как сообщает пресс-служба регионального оператора, ежедневно в Фонд поступают звонки от родителей или самих конкурсантов с различными вопросами: в какой лучше технике выполнить? куда удобнее принести рисунок? а можно ли помогать ребенку в создании творческой работы? много ли работ уже представили?

Отправить работы можно Почтой России или оставить в отделах ЖКХ администраций районов. Некоторые участники сами принесли работы в Фонд.

Региональный оператор благодарит неравнодушных родителей и педагогов детских садов и школ за помощь в участии детей в данном конкурсе.

— Мы надеемся собрать большую галерею ярких и красочных рисунков детей на тему «Мой дом – моя крепость!», где дети искренне смогут выразить свои мысли, при этом «творить» работы можно и с родителями. Тем самым, Фонд пропагандирует систему капитального ремонта среди собственников. Нам важно, чтобы жители многоэтажек принимали активное участие в судьбе своего дома. Дом – это семья, а семья – это мощь и основа нашего большого государства. И деятельность Фонда направлена на то, чтобы обеспечить в этих домах комфорт и безопасность, - отмечается в сообщении.

Напомним, что конкурс проходит с 1 по 30 сентября 2017 года. Участие могут принять художники от 2 до 17 лет. Итоги будут подведены после 10 октября. Самые креативные и интересные работы будут удостоены специальными призами.

Фото: пресс-служба Фонда капремонта в УР

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