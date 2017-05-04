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Фонд капремонта Удмуртии предупреждает ижевчан о мошенниках

4 мая
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Kvartira 0 main Фонд капремонта Удмуртии предупреждает ижевчан о мошенниках

В адрес Фонда капитального ремонта обратились собственники многоквартирных домов, расположенных на центральных улицах города Ижевска. По их словам, неизвестные люди под предлогом проверки счетчиков, проникают в квартиры собственников.

Как отмечают в пресс-службе Регионального оператора, визитеры агитируют не платить взносы на капитальный ремонт.

В пресс-службе призывают собственников быть бдительными:

"Уважаемые собственники! Убедительная просьба, будьте осторожны, возможно это мошенники или грабители. Просите предъявить документы. Не поддавайтесь дезинформации."

Напомним, что региональная программа рассчитана на 30 лет, поэтому взнос на капитальный ремонт необходимо оплачивать на счет, открытый для этих целей Региональным оператором, управляющей компанией или ТСЖ (ТСН). В случае отсутствия суммы, необходимой для проведения работ по капремонту, сроки выполнения таких работ будут перенесены на более поздний период.

Фото: komiinform.ru

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