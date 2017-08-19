Собственникам помещений в многоквартирных домах, участвующих в Краткосрочном плане 2018 года, были направлены предложения по выполнению видов работ капитального ремонта домов. В Фонд уже поступают протоколы общих собраний о согласии выполнения работ по капитальному ремонту в установленные сроки, сообщает пресс-служба регионального оператора.
В сообщении отмечается, что если собственники помещений в МКД не приняли решение или не набрали кворум (67% от общей численности собственников), то решение за них, согласно законодательству, принимают органы местного самоуправления.
Специалисты Фонда подготовили документы и разместили в сети Интернет электронные аукционы на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. После чего, будут определены подрядные организации, которые проведут обследования и подготовят проектно-сметную документацию.
Сейчас в Краткосрочном плане 2018 года указано 253 многоквартирных дома, ремонт которых обойдется в 446 миллионов рублей.
Напомним, что в этом году специалистами Фонда впервые был разработан дополнительный список домов, в связи с экономией и высокой собираемостью, и Краткосрочный план 2017 года увеличился на 99 домов.
Фото: kapremont18.ru
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