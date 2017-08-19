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Фонд капремонта Удмуртии начал подготовку к реализации Краткосрочного плана 2018 года

18 августа
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В него вошли 253 многоквартирных дома, ремонт которых обойдется в 446 миллионов рублей

F9513959e002574474ddbe16065539f1 Фонд капремонта Удмуртии начал подготовку к реализации Краткосрочного плана 2018 года

Собственникам помещений в многоквартирных домах, участвующих в Краткосрочном плане 2018 года, были направлены предложения по выполнению видов работ капитального ремонта домов. В Фонд уже поступают протоколы общих собраний о согласии выполнения работ по капитальному ремонту в установленные сроки, сообщает пресс-служба регионального оператора.

В сообщении отмечается, что если собственники помещений в МКД не приняли решение или не набрали кворум (67% от общей численности собственников), то решение за них, согласно законодательству, принимают органы местного самоуправления.

Специалисты Фонда подготовили документы и разместили в сети Интернет электронные аукционы на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. После чего, будут определены подрядные организации, которые проведут обследования и подготовят проектно-сметную документацию.

Сейчас в Краткосрочном плане 2018 года указано 253 многоквартирных дома, ремонт которых обойдется в 446 миллионов рублей.

Напомним, что в этом году специалистами Фонда впервые был разработан дополнительный список домов, в связи с экономией и высокой собираемостью, и Краткосрочный план 2017 года увеличился на 99 домов.

Фото: kapremont18.ru

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