В консолидированный бюджет России с территории Удмуртии в 2016 году поступило 140,4 млрд. рублей налоговых и иных доходов, что на 2,8 млрд. рублей или на 2% больше, чем в 2015 году.
Об этом на аппаратном совещании в Резиденции Главы Удмуртии сообщил руководитель Управления федеральной налоговой службы России по УР Юрий Горюнов, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Среди отраслей лидирующее место в объёмных показателях традиционно заняли организации нефтедобывающей отрасли. Они обеспечили более половины (54%) общего объёма мобилизованных с территории республики налогов. На втором месте – предприятия обработки (20%), замыкают тройку лидеров организации торговли (5,7% от общего объёма поступлений).
В бюджет Удмуртии поступило 54,7 млрд. рублей налоговых платежей, что на 7,3 млрд. рублей больше, чем в 2015 году. Общий темп поступления налогов регионального уровня составил 115,5%.
Все бюджетообразующие региональные налоги продемонстрировали высокие темпы роста. Так, налога на прибыль организаций в бюджет Удмуртской Республики поступило 21,5 млрд. рублей (темп роста 142,7%), НДФЛ – 20,8млрд. рублей (107,4%), акцизов – более 2 млрд. рублей (112,9%).
Исключение составили лишь имущественные платежи, их уровень поступления снизился по сравнению с прошлым годом на 11,3% и составил 7,1 млрд. рублей (в 2015 году было 8 млрд. рублей). Значительное влияние на отрицательную динамику оказали изменения, связанные с переоценкой земель промышленности и населенных пунктов. В результате чего поступления по земельному налогу снизились на 45% или на 890 млн. рублей.
В наступившем году одним из резервов поступления доходов в этом направлении может стать увеличение начисления земельного налога вдвое по тем земельным участкам, выделенным гражданам 10 лет назад на индивидуальное строительство, и которые до 2017 года не осуществили регистрацию прав на построенный жилой дом. Для более полного охвата данной категории, в феврале-марте текущего года будут подготовлены списки таких граждан. Учитывая, что этой информацией владеют только органы местного самоуправления, а так же тот факт, что земельный налог поступает в местный бюджет, налоговики надеются на оперативное получение от районных и городских администраций необходимой информации.
Анализируя ситуацию с наполнением регионального бюджета, в частности, ростом доли поступивших налогов в 2016 году, Глава Удмуртии Александр Соловьев подчеркнул: «Это положительная ситуация. Так, если в 2015 году от общего объёма собранных в республике налогов у нас осталось 34 процента, то в этом году уже 39 процентов. Также радует ситуация и с собираемостью налогов. Если сравнивать с 2009 годом, когда полностью централизовали налог на добычу полезных ископаемых, налоговые сборы в Удмуртии выросли почти в два раза — с 80 миллиардов до 140 миллиардов рублей».
Фото: mir-biz.ru
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