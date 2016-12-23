Во все времена глазовский завод был одним из флагманов республиканской промышленности. Сегодня, развивая традиционные производства, реализуя высокотехнологические проекты, ЧМЗ делает серьезные шаги по развитию новых направлений. Более того, следуя приоритетной производственной политике ТК «ТВЭЛ» и применяя уникальные научные разработки, ЧМЗ завоевывает лидерские позиции на российском и мировом рынке ядерного топлива.
Накануне юбилея об успехах и достижениях мы беседуем с генеральным директором АО ЧМЗ Константином ВЕРГАЗОВЫМ.
– Константин Юрьевич, Чепецкий механический завод – единственное предприятие республики, представляющее Госкорпорацию Росатом. На чем сегодня строится стратегия развития предприятия?
– Стратегия развития АО ЧМЗ и его дочерних обществ базируется на активном присутствии на рынке, участии во всех новых проектах и демонстрации себя в качестве надежного партнера.
В основе стратегии два направления. Первое – сфера ядерного бизнеса, поскольку ЧМЗ является единственным производителем циркония ядерной чистоты в России, в мире подобных предприятий всего три. Чепецкий механический производит цирконий для нужд всех типов атомных реакторов (для энергетики, атомного подводного флота, космоса и т.д.). Сейчас на предприятии реализуется масштабный проект по модернизации циркониевого производства.
Во втором направлении представлена сфера неядерного бизнеса. ЧМЗ обладает уникальными технологиями переработки и производства чистых металлов. Это производство считается перспективным и приоритетным, поскольку чистые металлы (кальций, гафний, ниобий, тантал) высоко востребованы во всем мире.
В настоящее время основная часть металлургической продукции ЧМЗ идет на экспорт. Роль Чепецкого механического завода в масштабах мировой экономики – обеспечить развивающиеся технологии, конструкторские и инженерные «ноу-хау» материалами (сплавами, комбинациями металлов) в соответствии с требованиями рынка и заказчика.
В настоящее время треть в структуре выручки предприятия приходится на долю общепромышленной деятельности. В 2030 году на ЧМЗ намерены нарастить ее до 60 процентов.
– Накануне Дня государственности республики авторский коллектив АО ЧМЗ стал лауреатом Госпремии Удмуртии в области науки и техники за проект по созданию первого в России высокотехнологичного производства гафния из гидрометаллургических отходов для нужд металлургии, ядерной энергетики, оборонной промышленности и электроники.
– У ЧМЗ есть все предпосылки занять свою нишу на растущем рынке гафния. Этот редкий металл широко востребован в сфере электроники и высоких технологий. Предприятия, освоившие производство особо чистого гафния, в мире можно пересчитать по пальцам. За год портфель АО ЧМЗ пополнился пятью крупными контрактами с иностранными заказчиками.
Выпуск изделий из особо чистого гафния позволил обеспечить промышленность России отечественным металлом, решить задачу по полному импортозамещению гафния, а также решить проблему накопления отходов циркониевого производства и создания дополнительных рабочих мест.
– У ЧМЗ серьезные достижения и по другим направлениям неядерного бизнеса. Расскажите о них.
– Несмотря на сложную конъюнктурную ситуацию, мы продолжаем прочно удерживать свои позиции на рынке кальция. За последние три года все крупнейшие российские металлургические комбинаты стали потребителями кальциевой инжекционной проволоки АО ЧМЗ.
Чепецкий механический завод – первое предприятие «Росатома», разработавшее для своих неядерных продуктов товарный знак– HighMet. Продукция под данным товарным знаком поставляется на рынки России, Европы и Азии.
ЧМЗ продемонстрировал полную готовность к импортозамещению продукции из титана, ранее поставлявшейся предприятиям российской судостроительной отрасли из Украины. В рамках программы импортозамещения Чепецким механическим заводом освоено производство полного цикла уже более чем 40 номенклатур холодно– и горячедеформиро- ванных труб из сплавов титана. По нашим прогнозам, выручка по титану превысит показатели прошлого года примерно в полтора раза.
В настоящее время ведутся НИОКР по ряду перспективных проектов в области производства сверхпроводящих материалов, в случае успешного окончания которых предприятию гарантирована выручка и загрузка производства на длительный период. Одновременно ведутся переговоры с производителями томографического медицинского оборудования по поставке сверхпроводящих проводов.
АО ЧМЗ активно осваивает производство циркониевой продукции по зарубежным стандартам и техническим требованиям, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему расширению горизонтов присутствия продукции АО ЧМЗ и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на зарубежных рынках.
– ЧМЗ всегда был одним из лидеров среди предприятий республики по внедрению различных систем – информационных, производственных, менеджмента качества, охраны окружающей среды и так далее. Одной из наиболее значимых в последние годы стала ПСР – производственная система Росатома. Какими новыми успехами в этом направлении завод встречает 70-летний рубеж?
– Внедряя информационные системы, мы сокращаем время протекания процессов учета и контроля качества, повышаем управляемость, качество планирования.
В настоящее время на ЧМЗ разворачивается глобальный проект внедрения системы управления производством MES-HYDRA, который позволит обеспечить предоставление актуальной и своевременной информации всем лицам, принимающим решения. До 2019 года мы автоматизируем три основных цеха в производстве циркония.
Производственная система Росатома предлагает работнику реальные инструменты по организации и повышению эффективности труда, улучшению собственного рабочего места. На уровне предприятия суть производственной системы заключается в сокращении времени протекания процессов, сокращении издержек и незавершенного производства.
С одной стороны, автоматизация позволяет увеличить производительность труда. С другой – повышаются требования к работникам. От персонала требуется изменить подход к работе, подняться на ступеньку выше. Мало инвестировать в оборудование, нужно инвестировать в людей, совместить возможности человека и оборудования. У Чепецкого механического завода это всегда получалось. Именно поэтому он и стал предприятием мирового уровня.
Лучшее для отечественной металлургии
В новой продуктовой линейке HighMet, объединяющей технологии по повышению эффективности и сокращению производственных издержек, АО ЧМЗ представил кальциевую инжекционную проволоку для внепечной обработки жидкой стали (Calcium solid wire), обеспечивающую высокое качество металла при сниженных затратах на обработку. Также под брендом HighMet представлены лигатурные сплавы, продукция на основе щелочных металлов, титана и циркония. Он объединит все прогрессивные, уникальные и экономически эффективные материалы, производимые на ЧМЗ.
Торговая марка HighMet уже получила высокую оценку представителей крупных металлургических предприятий – участников 22-й ежегодной Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2016».
Титан нового поколения
Лучшей в России признана титановая сварочная проволока производства ЧМЗ. Более того, завод стал лидером по ее реализации на отечественном рынке. Высокого показателя новый продукт ЧМЗ достиг всего за год – промышленный выпуск титановой сварочной проволоки стартовал на предприятии в 2015 году.
Титановая продукция ТВЭЛ завоевывает и европейский рынок. Эксклюзивный представитель титановых разработок Чепецкого механического завода в Европе компания Hermith GmbH стала обладателем правительственной награды Баварии в номинации «Лучшая экспортная компания 2015-2016 года».
Hermith GmbH помогает ЧМЗ продвигать на европейский рынок продукцию предприятия. В частности, ЧМЗ предложил европейским автоконцернам высокотехнологичные материалы из титана и его сплавов для производства автокомплектующих. Титановые материалы производства ЧМЗ уже применяются такими ведущими автопроизводителями, как Jaguar, Land Rover, AMG, Ferrari и McLaren.
С Запада на Восток
Венгерские атомщики высоко оценили уровень производства оболочек (тепловыделяющих элементов) твэлов ЧМЗ. Завод изготавливает оболочки ядерного топлива для АЭС «Пакш» – венгерской атомной электростанции – с момента ввода в эксплуатацию ее первого энергоблока.
С 2016 года новые оболочки твэлов второго поколения, произведенных из сырья на губчатой основе, будут применяться для поставок топлива для чешской АЭС «Дукованы». В планах ЧМЗ увеличить объем производства этого типа оболочек.
Представители индийской промышленности выразили заинтересованность в продукции под брендом HighMet. А китайские атомщики дали высокую оценку уровню производства завода. Во время рабочего визита на ЧМЗ китайским партнерам продемонстрировали полный цикл изготовления оболочек твэлов на участках плавки, ковки и проката циркониевых слитков, на прессовом участке, на участках термообработки и контроля оболочек.
Марина ИВАНОВА
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