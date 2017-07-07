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Физкультурный фестиваль среди инвалидов прошел в Удмуртии

23 июня
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1img 9080 Физкультурный фестиваль среди инвалидов прошел в Удмуртии

В Удмуртии прошел республиканский физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов «Испытай себя». В этом году он был десятым по счету и проводился по пяти видам спорта – шахматы, дартс, пулевая стрельба, джакколо, шаффлборд.

В Фестивале участвовали 26 команд из городов и районов республики, 280 спортсменов с инвалидностью. Финал состоялся 20 июня в Ижевске. В нем победила команда Сарапульской городской организации УРО ВОИ.

Помогали провести финальные состязания волонтеры – студенты Удмуртского государственного университета.

Победители соревнований награждены дипломами, медалями, памятными сувенирами.

Фото: УРО ВОИ

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