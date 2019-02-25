Сохранение самобытности – великое благо. Не всем народам мира это удалось. Ничего своего, исконного не сохранилось у финнов. Они приезжают в нашу страну, собирают материал, относящийся к финно—уграм, обрабатывают его, а потом умело используют, продают.
В России добрые национальные обычаи и традиции не только в чести – они развиваются. Этому способствуют общественные организации.
«Ваш опыт – другим»
15 февраля в Ижевске прошло заседание Президиума Ассоциации финно—угорских народов Российской Федерации. Пётр Тултаев, председатель этого общероссийского общественного движения, глава города Саранска, пояснил, почему в этот раз для обсуждения актуальных вопросов выбран Ижевск:
— У удмуртского народа очень интересная давняя богатая история. Удмуртов отличает активная позиция по вопросам сохранения и развития языка, культурных традиций. Первый свой съезд удмурты провели в 1918 году – сто с лишним лет назад!
Язык, культура, традиции в Удмуртии не только сохраняются, но и развиваются. В нашей многонациональной стране достаточно высока миграция, так что же сделать, чтобы и в городах дети изучали свой родной язык?
— Позитивный опыт Удмуртии мы бы хотели перенести на территории других регионов, — отметил Пётр Тултаев. – Сохраняя и развивая свои языки, никоим образом нельзя допустить неуважительного отношения к людям другой национальности, нельзя создавать очаги межнациональной напряжённости, а удмуртский народ всегда отличался не только активной, но и – мы всегда это подчёркиваем – взвешенной позицией при принятии решений.
Власть и общество – партнёры
От имени Главы Удмуртской Республики, Правительства Удмуртии гостей приветствовал Ярослав Семёнов, Председатель Правительства Удмуртской Республики. Он сказал, что в мае 1992 года в Ижевске по инициативе «Удмурт кенеша» прошёл первый съезд финно—угорских народов России, на котором была создана межрегиональная межэтническая организация. Два с лишним года Ижевск оставался штаб—квартирой исполкома ассоциации. В Удмуртии 39 общественных организаций национально—культурной направленности, в том числе 9 – финно—угорских. Действует государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений».
Общественные объединения национально—культурной направленности стали партнёрами органов власти. Эти объединения получают финансовую, организационную и методическую помощь. В прошлом году исполнилось 10 лет Дому дружбы народов, в 2019 году – 25 лет с момента создания Комитета по делам национальностей, преобразованного в последующем в министерство.
Специалисты Дома дружбы народов на постоянной основе оказывают помощь некоммерческим организациям, благодаря которой эти организации подают конкурентоспособные заявки, участвуют в конкурсах на получение грантов, и, как сообщила министр национальной политики УР Лариса Буранова, сейчас республика идёт по пути создания муниципальных центров дружбы народов.
На протяжении веков Удмуртия сохраняет межэтнический и межрелигиозный мир, поддерживает баланс интересов различных этносов. Задача – сформировать в обществе понимание того, что укрепление единства – это условие успешного развития в рамках единого государства.
— Проведение подобных встреч, — сказал Ярослав Семёнов, — содействует оперативному решению актуальных вопросов в области национальной политики.
Вопросы, вопросы…
О том, как в республике поддерживается этнокультурная самобытность, кроме министра национальной политики Ларисы Бурановой, рассказали министр образования и науки УР Светлана Болотникова, министр культуры УР Владимир Соловьёв, и.о. руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций УР Приск Мгои и президент межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова. Каждому из них члены Ассоциации финно—угорских народов задали немало вопросов. Директор саранской гимназии № 19, доктор исторических наук Зинаида Акимова поинтересовалась, где дети, обучающиеся в Республиканской детской школе искусств (в ней художественное, музыкальное отделения), получают общеобразовательную подготовку. Директор школы Надежда Иванова пояснила:
— В трёх минутах от нас – общеобразовательная школа. Наши дети посещают эту школу.
— Они учатся в отдельном классе? – уточнила Зинаида Ивановна.
— Да, в отдельных классах. Благодаря этому у них есть возможность изучать удмуртский язык.
Коллег из других республик заинтересовало и даже удивило то, что в нашей республике учителям национального языка производят доплату в размере 15 процентов. Причём преподаватели других предметов отнеслись к этому с пониманием.
— Это хороший опыт, — отметил Пётр Тултаев.
Гости по достоинству оценили и то, как этническая культура вписывается у нас в городское пространство. Удмуртское становится модным. В планах – строительство в Ижевске Центра удмуртской культуры.
Только в Удмуртии!
А какая уникальная в Удмуртии система центров декоративно—прикладного искусства! Нигде в России такой нет. Это можно понять по тем вопросам, которые задают коллеги из других республик.
— В Марий Эл есть очень интересный Центр марийской вышивки, — поделилась впечатлением Татьяна Ишматова, — но там нет сети таких центров. А у нас выстроена целая система центров декоративно—прикладного искусства, их 23: один республиканский и 22 муниципальных.
В ЦДПИ не просто изготавливают сувениры. В них изучают этнографический материал. В Удмуртии удалось возродить, например, ткачество.
Не будет претензий
Гости ознакомились с замечательными национальными изданиями. Пётр Тулкаев высказал пожелание: издать труды Кузебая Герда. Если не вы, мол, то кто?
Была поднята и проблема перевода художественных произведений с национального языка на русский и наоборот.
В своё время в Удмуртии долго обсуждалась тема учебников на национальном языке. И вот в конце прошлого года принято решение о включении учебников удмуртского языка для начальной школы в федеральный перечень. Это значит, что и у прокуратуры не будет претензий по поводу того, что используются несертифицированные учебники. Кроме того, теперь их можно передать и в другие регионы – туда, где изучают удмуртский язык.
Но проблема сертифицированных учебников на национальных языках в стране окончательно ещё не решена, эту тему тоже обсудили члены президиума Ассоциации финно—угорских народов РФ.
Это упущение
Злободневна и такая проблема.
— В скором времени Удмуртская Республика, как и другие регионы, перейдёт на цифровое вещание. Без оплаты пакета услуг зритель сможет смотреть 20 каналов. Но куда же деть наши передачи, новостные ленты? По существующему законодательству не будет возможности вести их на национальных языках. Это упущение не связано с тем, что кто—то хочет навредить. Мы видим, что на федеральном уровне огромный интерес к сохранению и развитию национальных языков. Но проблема есть, и её надо решать, — сказала Татьяна Ишматова.
Так больше или меньше?
В завершающей части заседания члены президиума высказали удмуртским коллегам пожелания и замечания. Они касались и умения превращать достояние в деньги, и приобщения детей к национальной культуре в дошкольном возрасте. Не убедила членов президиума статистика, данная министром образования и науки УР: количество желающих изучать национальный язык в действительности уменьшилось, а не увеличилось. Факультативы по изучению удмуртского языка в республике есть, но в городах мало школ, в которых удмуртский язык изучается как учебный предмет. К сожалению, уменьшилось количество родителей, которые бы хотели, чтобы их дети—первоклассники изучали удмуртский язык. Мало выпускается художественной литературы на национальном языке.
Заседание Президиума Совета общероссийского общественного движения «Ассоциация финно—угорских народов РФ» — это своего рода экспертный механизм. По окончании таких заседаний готовятся сообщения в адрес администрации Президента РФ. По существу, ассоциация формирует имидж властей по решению национальных вопросов.
Да, в Удмуртии есть не только позитивный опыт, но и проблемы. Как, впрочем, и в других регионах. А главное… Юрий Мишанин, член президиума ассоциации, председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, профессор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва заключил:
— Главное, что у вас есть, — это мощная система реализации национальной политики по всем направлениям.
И эту мощную систему надо сохранить.
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