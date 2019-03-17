Название этого городка перекликается с удмуртским словом каллен, что означает - потихоньку. Калленом удмуртским манером, - говорится в шутку. Вот и лидер лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин ещё до марафонской гонки объявил, что на этом завершает свою карьеру. Завершение прошло не потихоньку, а получилось очень ярким. Напомнило о финише 50-километровой гонки на сочинской Олимпиаде, где чемпионом стал Александр Легков, а серебряным призёром - Максим Вылегжанин. Правда, в Сочи гонка была свободным ходом, а в Холменколлене – классическим, то есть скорость на финише всё же была поменьше.
Александр Большунов пересёк линию первым, Максим Вылегжанин вновь стал серебряным призёром, третье и четвёртое места заняли тоже россияне – Андрей Ларьков и Илья Семиков. После гонки у спортсменов хватило сил, чтобы качать и подбрасывать в воздух Максима Вылегжанина – участника лыжных триумфов XXI века. К этой радости примешивается, правда, некоторая горечь оттого, что наш земляк не попал на Олимпиаду в Корею в прошлом сезоне. Наверняка он и там не остался бы без медалей. Своей заключительной гонкой это доказал. Вместе с Максимом поздравляем и его тренера Олега Перевозчикова. Помню, как он переживал во время Олимпиады в Ванкувере (Канада), полагая, что неправильно распределены выступления Максима по ходу соревнований. Это он говорил на республиканских сельских играх в Кезу Галине Кулаковой и Нине Парамоновой. Судьба дала возможность Олегу Перевозчикову непосредственно работать в сборной России. И есть доля его заслуг в том, что лыжники России вернулись на медальные позиции, которые были растеряны к Ванкуверу.
Максим Вылегжанин 10 марта вернулся в Ижевск. Накануне были сложности с нелётной погодой в Санкт-Петербурге и других городах, но для серебряного призёра перелёты получились удачными. С 12 марта Максим уехал на короткий отдых за пределы Ижевска. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение присвоить строящемуся лыжному центру в Шаркане имя Максима Вылегжанина. Максим заявил, что завершил свою международную карьеру, но в чемпионате России ещё намерен принять участие.
Яркое выступление лыжников передало медальный настрой и женщинам-спортсменкам. На дистанции 30 километров в Холменколлене второе место заняла лыжница Наталья Непряева, уступив только Терезе Йохауг (Норвегия). Не остались в стороне и биатлонистки. Гонкой преследования завершалось 10 марта первенство Европы среди юниорок. В этой завершающей для юниорок международный соревновательный сезон гонке Анастасия Кайшева сумела завоевать бронзовую медаль. Напомним, что у её старшей сестры Ульяны день рождения - 8 марта. Чуть-чуть запоздала Анастасия с этим медальным подарком. Но мы ожидаем и других медалей в биатлоне. Чемпионат мира продлится до 17 марта, а затем ещё состоится биатлонный этап Кубка мира в Холменколлене. Так что можно постараться и превзойти достижение Максима Вылегжанина.
Фото Эдуарда КАРИПОВА
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