Главная » Спорт » Финиш. Медали напоследок

Финиш. Медали напоследок

16 марта
0

Лыжная сборная России безоговорочно выиграла гонку на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Nik 1449 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 Финиш. Медали напоследок

Название этого городка перекликается с удмуртским словом каллен, что означает - потихоньку. Калленом удмуртским манером, - говорится в шутку. Вот и лидер лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин ещё до марафонской гонки объявил, что на этом завершает свою карьеру. Завершение прошло не потихоньку, а получилось очень ярким. Напомнило о финише 50-километровой гонки на сочинской Олимпиаде, где чемпионом стал Александр Легков, а серебряным призёром - Максим Вылегжанин. Правда, в Сочи гонка была свободным ходом, а в Холменколлене – классическим, то есть скорость на финише всё же была поменьше.

Александр Большунов пересёк линию первым, Максим Вылегжанин вновь стал серебряным призёром, третье и четвёртое места заняли тоже россияне – Андрей Ларьков и Илья Семиков. После гонки у спортсменов хватило сил, чтобы качать и подбрасывать в воздух Максима Вылегжанина – участника лыжных триумфов XXI века. К этой радости примешивается, правда, некоторая горечь оттого, что наш земляк не попал на Олимпиаду в Корею в прошлом сезоне. Наверняка он и там не остался бы без медалей. Своей заключительной гонкой это доказал. Вместе с Максимом поздравляем и его тренера Олега Перевозчикова. Помню, как он переживал во время Олимпиады в Ванкувере (Канада), полагая, что неправильно распределены выступления Максима по ходу соревнований. Это он говорил на республиканских сельских играх в Кезу Галине Кулаковой и Нине Парамоновой. Судьба дала возможность Олегу Перевозчикову непосредственно работать в сборной России. И есть доля его заслуг в том, что лыжники России вернулись на медальные позиции, которые были растеряны к Ванкуверу.

Максим Вылегжанин 10 марта вернулся в Ижевск. Накануне были сложности с нелётной погодой в Санкт-Петербурге и других городах, но для серебряного призёра перелёты получились удачными. С 12 марта Максим уехал на короткий отдых за пределы Ижевска. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение присвоить строящемуся лыжному центру в Шаркане имя Максима Вылегжанина. Максим заявил, что завершил свою международную карьеру, но в чемпионате России ещё намерен принять участие.

Яркое выступление лыжников передало медальный настрой и женщинам-спортсменкам. На дистанции 30 километров в Холменколлене второе место заняла лыжница Наталья Непряева, уступив только Терезе Йохауг (Норвегия). Не остались в стороне и биатлонистки. Гонкой преследования завершалось 10 марта первенство Европы среди юниорок. В этой завершающей для юниорок международный соревновательный сезон гонке Анастасия Кайшева сумела завоевать бронзовую медаль. Напомним, что у её старшей сестры Ульяны день рождения - 8 марта. Чуть-чуть запоздала Анастасия с этим медальным подарком. Но мы ожидаем и других медалей в биатлоне. Чемпионат мира продлится до 17 марта, а затем ещё состоится биатлонный этап Кубка мира в Холменколлене. Так что можно постараться и превзойти достижение Максима Вылегжанина.

Фото Эдуарда КАРИПОВА

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Новые победы под флагами «КОМОС ГРУПП»
11 марта
**Традиционная зимняя спартакиада предприятий агрохолдинга стала праздником здорового образа жизни и ...
Бокс. Кубок России остался в Приволжье
10 марта
**Второй год подряд возрождённый командный Кубок России по боксу выигрывает команда Приволжского феде...
Автогонки. Чемпионат на ипподроме
8 марта
**Дважды этой зимой любителей автоспорта в Ижевске порадовали этапами чемпионата Удмуртской Республик...
Четверть века соперничества и дружбы. Республиканские зимние сельские спортивные игры стартовали в 25–й раз
1 марта
**ХХV республиканские зимние сельские спортивные игры продемонстрировали хорошую спортивную подготовк...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо