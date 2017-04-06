В Удмуртии, как и в стране в целом, по-прежнему действует программа «Земский доктор»: врачи, приступившие по этой программе к работе в сельской местности, получат по 1 миллиону рублей. 60 процентов единовременной выплаты берет на себя федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, 40 процентов – бюджет республики.
В 2017 году из федерального фонда на эти цели поступит 60 миллионов рублей, что на 18 миллионов больше, чем в 2016 году. На заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике, состоявшейся 4 апреля, об этом сообщил Сергей Шадрин, руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Светлана Кривилева, первый заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии, напомнила и о другой единовременной выплате докторам: на сессии Госсовета в закон внесены изменения, в соответствии с которыми врачи – в зависимости от специализации и заявок главных врачей – получат по 500 тысяч рублей. Причем это касается и докторов, устроившихся на работу в городе.
Фото: newsler.ru
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