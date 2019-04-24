Главная » Экономика » Финансовая весна придёт в Ижевск

Финансовая весна придёт в Ижевск

19 апреля
0

20 и 21 апреля в столице Удмуртии состоится I региональный форум «Финансовая весна».

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b0 Финансовая весна придёт в Ижевск

Среди участников – представители финансового рынка, профессиональных сообществ и образовательных организаций, независимые финансовые консультанты и волонтёры финансового просвещения. Форум станет площадкой по продвижению знаний и навыков финансового поведения сразу по нескольким направлениям: «Банковские продукты», «Страхование и финансовая защита», «Микрофинансовые организации», «Личная финансовая стратегия», «Налоги», «Инвестиции», «Малый и средний бизнес. Начинающим предпринимателям», «Цифровая грамотность», «Социальная поддержка», «Финансовая безопасность», «Защита прав потребителей», «Финансовая грамотность для детей от 3 до 17 лет». На каждом из представленных модулей состоятся ежечасные мастер-классы. Участники форума смогут не только узнать много полезного по тому или иному направлению, но и задать вопросы экспертам.

Организаторами форума выступили Министерство финансов Удмуртии, Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, региональный Центр финансового просвещения, Молодёжная финансовая лига, Удмуртский государственный университет.

Форум пройдёт в Учебно-научной библиотеке УдГУ имени В.А. Журавлёва по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4б. Время проведения: с 11.00 до 16.00. Вход свободный.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Отдых «на асфальте»
23 апреля
**Власти Ижевска планируют потратить на организацию летнего отдыха городской детворы 70,9 миллиона ру...
Назначения. Двигаться в одном направлении
23 апреля
**От нового главного федерального инспектора по Удмуртии Сергея Панова ждут помощи в решении поставле...
Перспектива. Наука станет двигателем развития Удмуртии
22 апреля
**В Госдуме России обсудили перспективы и условия создания в республике научно-образовательного центр...
Переплаты всё равно вычтут
22 апреля
Как не стать должником Пенсионного фонда...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо