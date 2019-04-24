Среди участников – представители финансового рынка, профессиональных сообществ и образовательных организаций, независимые финансовые консультанты и волонтёры финансового просвещения. Форум станет площадкой по продвижению знаний и навыков финансового поведения сразу по нескольким направлениям: «Банковские продукты», «Страхование и финансовая защита», «Микрофинансовые организации», «Личная финансовая стратегия», «Налоги», «Инвестиции», «Малый и средний бизнес. Начинающим предпринимателям», «Цифровая грамотность», «Социальная поддержка», «Финансовая безопасность», «Защита прав потребителей», «Финансовая грамотность для детей от 3 до 17 лет». На каждом из представленных модулей состоятся ежечасные мастер-классы. Участники форума смогут не только узнать много полезного по тому или иному направлению, но и задать вопросы экспертам.
Организаторами форума выступили Министерство финансов Удмуртии, Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, региональный Центр финансового просвещения, Молодёжная финансовая лига, Удмуртский государственный университет.
Форум пройдёт в Учебно-научной библиотеке УдГУ имени В.А. Журавлёва по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4б. Время проведения: с 11.00 до 16.00. Вход свободный.
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