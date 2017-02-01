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Финалисты республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба» сразятся в Ижевске

1 февраля
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Zolotaya shayba 1 Финалисты республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба» сразятся в Ижевске

6 февраля в Ижевске состоится финал республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба». Игры пройдут в Ледовом дворце «Олимпиец», сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии.

За право представлять Удмуртию на Всероссийских соревнованиях в Сочи сразятся команды - финалисты республиканских соревнований.

Старшая группа (2002-2003 г.р.) – «Ягуар» (Увинский район) и «Гвоздика» (г. Ижевск), 3-е место заняла команда из г. Ижевска «Торпедо».

Средняя группа (2004-2005 г.р.) – «Луч» (г. Можга) и «Торпедо» (г. Ижевск), 3-е место заняла команда Завьяловского района «Каменное».

Младшая группа 2006-2007 г.р. – «Заря» (г. Ижевск) и «Ягуар» (Увинский район), 3-е место «Авангард» (г. Ижевск)

Финалы по возрастным группам пройдут в Сочи с 24 марта по 19 апреля.

Соревнования на приз клуба «Золотая шайба» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в рамках окружного проекта по поддержке развития детского и юношеского хоккея. Соревнования проходят с 2015 года. Участники – дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, детско-юношеских спортивных школ.

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