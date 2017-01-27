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Финал командного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Глазове

25 января
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Соревнования состоятся 25 и 26 февраля.

Russia spidvej na ldu Финал командного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Глазове

В конце февраля в Глазове пройдут соревнования по мотогонкам на льду. Финал командного чемпионата России (высшая лига) состоится 25 и 26 февраля, сообщает пресс-служба администрации города Глазова.

География участников широкая: в северную столицу Удмуртии приедут спортсмены из России и Казахстана. Всего заявлено 7 команд, среди которых есть и глазовские спортсмены.

Соревнования включают в себя всего шесть этапов. Первый и второй этапы пройдут в Нефтекамске 28 и 29 января, третий и четвертый этапы намечены на 5 и 4 февраля в городе Луховицы (Московская область).

25 и 26 февраля в Глазове состоится финал (пятый и шестой этапы) соревнований по мотогонкам. В последний день состязаний будут подведены итоги чемпионата России.

Фото: f1-portal.ru

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Метки: Финал командного чемпионата России по мотогонкам на льду Глазов Удмуртия

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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