В конце февраля в Глазове пройдут соревнования по мотогонкам на льду. Финал командного чемпионата России (высшая лига) состоится 25 и 26 февраля, сообщает пресс-служба администрации города Глазова.
География участников широкая: в северную столицу Удмуртии приедут спортсмены из России и Казахстана. Всего заявлено 7 команд, среди которых есть и глазовские спортсмены.
Соревнования включают в себя всего шесть этапов. Первый и второй этапы пройдут в Нефтекамске 28 и 29 января, третий и четвертый этапы намечены на 5 и 4 февраля в городе Луховицы (Московская область).
25 и 26 февраля в Глазове состоится финал (пятый и шестой этапы) соревнований по мотогонкам. В последний день состязаний будут подведены итоги чемпионата России.
Фото: f1-portal.ru
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