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Фильм глазовчанина Венинамина Тронина откроет фестиваль финно-угорских народов

21 сентября
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%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0 Фильм глазовчанина Венинамина Тронина откроет фестиваль финно-угорских народов

Честь открытия 5-го международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (перекресток) оказана фильму режиссера из Удмуртии. Фильм открытия «Тетка» в конкурсе не участвует, он снят 7 лет назад и в свое время получил ряд наград на Российских и международных фестивалях, в том числе и на «Туйвеже». А в конкурсе будут бороться больше пятидесяти картин из России, Эстонии и Финляндии. Несколько работ заявлены из Удмуртии. Фестиваль пройдет с 26 по 30 сентября в Сыктывкаре.

На фото: Героиня фильма такса Тетка: "Люди-люди, какие же вы странные". Кадр из фильма.

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