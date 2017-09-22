Честь открытия 5-го международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (перекресток) оказана фильму режиссера из Удмуртии. Фильм открытия «Тетка» в конкурсе не участвует, он снят 7 лет назад и в свое время получил ряд наград на Российских и международных фестивалях, в том числе и на «Туйвеже». А в конкурсе будут бороться больше пятидесяти картин из России, Эстонии и Финляндии. Несколько работ заявлены из Удмуртии. Фестиваль пройдет с 26 по 30 сентября в Сыктывкаре.
На фото: Героиня фильма такса Тетка: "Люди-люди, какие же вы странные". Кадр из фильма.
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