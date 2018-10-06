Итоговому заседанию, на котором принималось решение о вручении филиалу паспорта готовности, предшествовали выборочная проверка производственных отделений предприятия и противоаварийная тренировка по ликвидации последствий массовых отключений в электросетевом комплексе в условиях низких температур. В ходе тренировки персонал компании продемонстрировал профессионализм, слаженные действия, умение оперативно отреагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать их последствия.
Члены комиссии также оценивали полноту, качество и своевременность выполнения филиалом производственных программ, готовность персонала к работе в условиях низких температур, обеспеченность сотрудников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, наличие и достаточность аварийного запаса оборудования и материалов, обеспеченность резервными источниками электроснабжения. В ходе ремонтной кампании 2018 года сотрудниками Удмуртэнерго было отремонтировано 109 км воздушных линий 35—110кВ, 3312,6 км воздушных линий 6—10/0,4кВ 25 подстанций 35—110 кВ и 504 трансформаторных пункта 10/0,4кВ.
Также была продолжена работа по расчистке просек от древесной и кустарниковой поросли, направленная на снижение аварийности, вызванной падением деревьев на линии электропередачи. За отчетный период энергетики расчистили и расширили до нормативного состояния 745,7 га просек под линиями электропередачи.
В рамках инвестиционной программы за 9 месяцев текущего года было реконструировано и вновь построено 254 км линий электропередачи, установлено 90 трансформаторных пунктов, введено 11 МВА трансформаторной мощности.
Особое внимание в ходе подготовки к прохождению осенне—зимнему периоду уделялось готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и снижению времени восстановления энергоснабжения. Проверено, заправлено и подготовлено к использованию 135 автономных источников питания общей мощностью 2,82 МВт, полностью укомплектован аварийный резерв материалов и оборудования общей стоимостью 80 миллионов рублей. Для оперативного реагирования на технологические нарушения может быть мобилизовано 135 бригад в составе 611 человек и 148 единиц техники.
Филиал заключил соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, территориальными сетевыми и подрядными организациями.
— Успешное выполнение филиалом всех пунктов инвестиционной и ремонтной программ, влияющих на прохождение осенне—зимнего максимума нагрузок позволяет нам уверенно смотреть на приближающуюся зиму, — отмечает директор филиала Андрей Малышев — Уверен, что наши сотрудники сделают все необходимое, чтобы этой зимой энергосистема региона функционировала стабильно, обеспечивая надежным и качественным электроснабжением население, промышленные предприятия и социально—значимые объекты Удмуртии.
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