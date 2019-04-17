На командный чемпионат мира по фигурному катанию вновь в Японию, но теперь в город Фукуока, отправилась сборная России в другом составе. В одиночном женском катании за Россию выступят Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.
Видимо, выбор будет доверен их тренеру Алексею Мишину. По регламенту допустимо, чтобы выступили обе спортсменки (одна в короткой, другая в произвольной программе), но может выступать и одна в обеих программах.
В эти дни в нашу редакцию пришло письмо о фигуристках. Ветеран из Самары Юрий Полупуднов пишет: «Дорогие земляки! Я патриот Удмуртии, уроженец Сюмсинского района. Уже 15 лет живу в Самаре, но Родина для меня одна. Учился четыре года в Можге, жил шесть лет в Глазове. Знаю посёлки и все города Удмуртии. Мне 83 года, в юности я был знаком с двукратным чемпионом Европы боксёром Андреем Абрамовым, знал Леонида Кайдалова и Капканщикова. Имел радость встречаться с олимпийскими чемпионками Галиной Кулаковой и Тамарой Тихоновой. Испытываю радость от достижений спортсменов с моей родины. Когда-то и сам спорил с ветром на лыжне.
Приятно меня удивляют успехи в фигурном катании. Сначала – глазовчанка Елизавета Туктамышева стала чемпионкой Европы и мира. И вот Алина Загитова доставила мне неописуемую радость, когда стала чемпионкой Олимпиады. Я сразу же стал собирать вырезки из спортивных газет. И вот Алина стала чемпионкой мира. Я отправляю свои вырезки вам в Ижевск и предлагаю: нужно выложить керамической плиткой образ Алины Загитовой на каком-либо высотном здании или Дворце спорта, чтобы её спортивная фигура была далеко видна. Не считайте это нескромным. Воздайте славу нашей землячке. Это будет визитная карточка столицы Удмуртии. Если на это требуется решение Городской думы, то думаю, что это возможно.
Я знаю историю великого бегуна из Финляндии Пааво Нурми – ему при жизни был поставлен памятник».
Комментарий. Быстро идёт время. Помнится, когда в 14 лет Алина Загитова выиграла этап Гран-при и оказалась на первой полосе нашей газеты (про другие издания уж не говорим), высказывались опасения, как бы не закружилась у девушки голова. Последующие годы показали, что «медные трубы» и «всякие соцсети» Алина Загитова выдерживает. Так что большой знак внимания, вписанный в архитектуру города Ижевска, не повлияет на неё плохо. Художникам, скульпторам и другим специалистам следовало бы об этом подумать.
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