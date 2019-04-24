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Фигурное катание. Лиза с лучшими оценками

18 апреля
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Команда России заняла третье место на командном чемпионате мира в Японии. В городе Фукуока отличные результаты и, главное, красивейшее катание продемонстрировала наша землячка Елизавета Туктамышева.

%d1%82%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0 Фигурное катание. Лиза с лучшими оценками

Она выступала вместе с Софьей Самодуровой под руководством тренера Алексея Мишина. В короткой программе Туктамышева получила свою самую высокую оценку в этом сезоне, но этого хватило только для того, чтобы занять второе место. На первое вышла Рика Кихира (Япония), её прокат удостоился самой высокой оценки с момента перехода на новое исчисление.

Бойцовский характер Лизы проявился в произвольной программе. Она отлично выполнила каскады прыжков, и вообще вся программа получилась просто на загляденье! Японская публика аплодировала в такт музыке чуть ли не треть её выступления. В итоге Туктамышева заняла первое место в произвольной программе. На мой взгляд, это было лучшее выступление Лизы даже в сравнении с прежними чемпионскими прокатами на чемпионатах мира и Европы. Туктамышева уверенно опередила в произвольной программе американку Броди Теннел и японку Каори Сакамото. За счёт достижений девушек-одиночниц команда России приблизилась ко второму командному месту, но всё-таки не опередила сборную Японии, а в целом первое место заняла команда США. Такие прогнозы высказывались и за неделю до командного чемпионата.

Елизавета Туктамышева доказала, что можно было выйти на второе командное место, если прибавить мастерства и в других видах фигурного катания – особенно в мужском одиночном. Катание нашей спортсменки убеждает, что нет смысла уходить из любимого вида спорта в 18-20 лет. Пусть 14-летние великолепно исполняют четверные прыжки, но есть и другие прелести женского одиночного катания. Несколько лет одиночное катание становится источником самых интересных спортивных результатов и околоспортивных интриг. Следующий сезон обещает ещё больше интересного с вступлением на взрослую стезю Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Чем сильнее соперницы, тем увереннее выступают воспитанницы удмуртского фигурного катания Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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