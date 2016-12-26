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Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова завоевала серебро на чемпионате России в Челябинске

25 декабря
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В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию, проходивший с 22 по 25 декабря. Первое место среди женщин заняла действующая чемпионка мира и ЕвропыЕвгения Медведева, серебро завоевала ижевчанка Алина Загитова, тройку призеров замкнула Мария Сотскова. Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла восьмое место.

14-летняя фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на Национальном Первенстве:

«Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев, я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше стремиться выше, - цитирует Загитову «Р-Спорт».

Своими впечатлениями поделилась и Лиза Туктамышева:

« Была в форме, волновалась, тяжело приходить и заново учить прыжки. Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате. Мне не хватало уверенности на элементах, выполняю не так как хотелось бы, не могу заходить и делать, для меня важно максимально хорошо чувствовать свое тело, - приводит слова Туктамышевой «Советский спорт».

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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