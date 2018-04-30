Великая провинциальная история Алексея Иванова. Возможно, одна из следующих книг писателя коснётся ижевско-воткинского восстания Алексея Иванова его писательские маршруты приводили в Ижевск довольно часто. Один из главных русскояз...

Звёздные победы «Удмуртнефть» стала одним из лидеров по количеству призовых мест на зональном туре корпоративного фес...

«ЗАРЯдим!» 2018 Начиная с 2002 года в доме культуры «Заря» города Сарапула по инициативе и при непосредственном участ...