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Фестиваль. Звёздные победы

28 апреля
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«Удмуртнефть» стала одним из лидеров по количеству призовых мест на зональном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды» в городе Самаре.

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Среди выступающих – не только работники, но и их дети, а также учащиеся Роснефть-классов. Жюри фестиваля представляли известные деятели культуры. Среди них народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, хореограф Сергей Мандрик, художественный руководитель ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова и другие. Они провели мастер-классы и поделились своим опытом с конкурсантами. Нефтяники в очередной раз доказали, что они не только профессионалы своего дела, но и талантливые люди.

В номинации «Вокал» первое место занял оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Александр Бегунов. В номинации «Хореография. Эстрадный танец» золото получили ученицы Роснефть-класса экономико-математического лицея № 29 Виктория Мирзоян и Александра Шайхутдинова. В номинации «Отражение» первого места удостоилась живописная картина «Луч надежды» Екатерины Мамонтовой, дочери Михаила Мамонтова, начальника смены центрального инженерно-технологического управления ОАО «Удмуртнефть». Вторые места заняли дети сотрудников «Удмуртнефти» и её дочерних обществ, посещающие детскую цирковую студию Государственного цирка Удмуртии, образцовую цирковую студию «Сюрприз» (г. Сарапул) и танцевальный коллектив «Лицей 41».

Участница цирковой студии Госцирка УР Вероника, дочь начальника отдела планирования и мониторинга добычи ОАО «Удмуртнефть» Александра Выхристюка, рассказала:

– На конкурсе мы участвовали с номером «Свечи». Перед выступлением, конечно, волновались, а когда вышли к зрителям, почувствовали большую ответственность. Мы очень постарались и заняли второе место. Эта поездка оставила в памяти много хороших эмоций и радости.

– Для меня участие в фестивале – это расширение кругозора и получение дополнительного опыта, – отметила участница образцовой цирковой студии «Сюрприз» (г. Сарапул) Валерия, дочь оператора обессоливающей и обезвоживающей установки ОАО «Удмуртнефть» Владислава Мантуровского.

Победители зонального тура сегодня активно готовятся к финалу конкурса, который пройдёт в сентябре в Москве.

Сергей Куклин, член жюри, заслуженный артист РФ:

– Отрадно, что люди, работающие на благосостояние всей нашей страны, занимаются ещё и творчеством.

Komosmb suv

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Автор статьи

Гузель Максимова Все материалы этого автора

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