В этом году Ижевск впервые присоединился к региональным показам спектаклей-номинантов и спектаклей-лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Постановки московских и региональных театров, отмеченные экспертным жюри премии в разные годы, будут показаны на фестивале «Золотая маска» в Ижевске» уже в ноябре.
Основной площадкой «Золотой маски» в Ижевске» станет Русский драматический театр Удмуртии, на его сцене будут сыграны шесть из семи спектаклей, входящих в программу феста. В афише оказались как спектакли, уже много лет остающиеся эталонными, интерес к которым совершенно не ослабевает со времён их участия в «Золотой маске», так и премьеры последних пары-тройки лет, отмеченные «Маской» совсем недавно. Среди первых – легендарный спектакль «Волки и овцы» московского театра «Мастерская Петра Фоменко», поставленный Мастером в 1992 году. «Волки и овцы» стал такой же константой российского театра, как ленкомовский «Юнона и Авось». Зрители утверждают, что спектакль до сих пор сохраняет то же лёгкое дыхание, что четверть века назад. И играют в нём по большей части те артисты, которые в 90-е стали открытием российской сцены, – Ксения Кутепова, Галина Тюнина, Рустэм Юскаев. «Волки и овцы» открывают фестиваль 2 ноября и станут единственным спектаклем программы, сыгранным дважды.
Один из наиболее многообещающих спектаклей программы – «Корабль дураков» новокуйбышевского театра-студии «Грань». В этом театре режиссёра Дениса Бокурадзе один за другим появляются спектакли изобретательные, обладающие особой эстетикой, остроумные, точно передающие нерв нашего времени, какая бы драматургия ни лежала в их основе – Шекспир или средневековые французские фарсы.
Роман Гузели Яхиной 2015 года «Зулейха открывает глаза» высоко оценили и критики (книга получила ряд премий), и читатели (тираж постоянно допечатывается). В 2017 году история жизни раскулаченных и репрессированных ссыльных в Сибири впервые была перенесена на театральную сцену – постановку осуществил Башкирский драмтеатр. Спектакль играется на башкирском языке с синхронным переводом на русский.
Документальную драму «Время секонд-хэнд» о распаде СССР поставил Дмитрий Егоров – режиссёр, хорошо знакомый ижевской публике (здесь он в 2016-м поставил спектакль «Личная жизнь» по рассказам Зощенко). Омским спектаклем по книге Светланы Алексиевич он продолжает своё масштабное исследование феномена «советского человека» и советской ментальности средствами театра.
Также в программе фестиваля – спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Король Лир», получивший в 2018 году 6 номинаций на «Золотую маску». Этим спектаклем фестиваль завершится 11 ноября.
Афиша фестиваля «Золотая Маска» в Ижевске»:
2 и 3 ноября – «Волки и овцы», комедия А.Островского (Московский театр «Мастерская Петра Фоменко»), 12+;
5 ноября – «Золушка», балет С. Прокофьева (Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск), 12+;
7 ноября – «Время секонд-хэнд» по книге Светланы Алексиевич (Омский академический театр драмы), 16+;
8 ноября – «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной (Баширский академический театр драмы им. Мажита Гафури), 16+;
9 ноября – «Пётр и Феврония Муромские», музыкальный спектакль для всей семьи (Московский театр «Практика» на сцене Театра кукол Удмуртии), 12+;
10 ноября – «Корабль дураков», средневековые французские фарсы (Новокуйбышевский театр-студия «Грань»), 18+.
Цифра
«Волки и овцы» театра «Мастерская Петра Фоменко» – один из самых дорогих спектаклей Москвы. На «родной» сцене билеты в партер на него стоят 6400 - 22500 рублей. В Ижевске цена билетов – 1000 - 2000 рублей.
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