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Фестиваль зимней рыбной ловли «Пескарь-2017» прошел в Ярском районе

15 марта
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Img 3575 Фестиваль зимней рыбной ловли «Пескарь-2017» прошел в Ярском районе

Воскресным утром на заснеженном льду Пудемского пруда собрались любители зимней рыбалки. Здесь состоялся второй районный фестиваль зимней рыбной ловли «Пескарь-2017», пишет Ярская районная газета «Сельская правда».

Около двадцати конкурсантов пробурили на пруду в этот день заветные лунки. К обеду к судейской палатке рыбаки уже несли свой улов. На приз за самую маленькую рыбку претендовали двое мужчин из Елово. Электронные весы зафиксировали, что вес каждой рыбки — 1 грамм, пришлось измерять их по длине. В итоге победу одержала Александра Трефилова.

Ярчанин Алексей Ельцов удостоился двух победных сертификатов: за самый большой улов — 2 кг 153 грамма и самую большую рыбу — леща весом 620 граммов.

В командном первенстве победило трио депутатов райсовета: Александр Старцев, Сергей Богач, Алексей Калинкин.

Под занавес рыбалки прошёл турнир на лучшего ледобура среди мужчин и женщин. В физической выносливости среди рыбаков не было равных известному тяжелоатлету Алексею Дементьеву из деревни Юдчино. Приз чемпиону вручила глава района Тамара Уткина — победительница в женском разряде среди трёх кандидатов-новичков. Самым юным участником признан Егор Лихачёв. Самым возрастным рыбаком стал Василий Никитин. Оба участника из посёлка Яр.

Юрий ШАЛЯПИН

Фото: sp-18.ru

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