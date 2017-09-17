15 августа начался приём заявок на смотр номеров детей и молодежи для участия в девятом «Всемирном Парамузыкальном фестивале». Ежегодно в фестивале принимают участие пара-артисты из 20 субъектов РФ и ряда стран мира. За время существования проекта из Удмуртии поступило более 20 заявок на участие от артистов с ограничениями здоровья. Подробности здесь: http://www.xn--80aaa1aleienmm2b7gen.xn--p1ai/.
Фестиваль ждет заявки из Удмуртии
29 августа0
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