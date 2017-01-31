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Фестиваль «Всемирный день пельменя» стартует в Удмуртии 1 февраля

30 января
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Кульминацией праздника и главным событием фестиваля станет установление рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

Htmlimage Фестиваль «Всемирный день пельменя» стартует в Удмуртии 1 февраля

С 1 по 11 февраля в Ижевске пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя». Фестиваль, организатором которого выступает Министерство национальной политики Удмуртии, в этом году проходит под лозунгом «Мы идем на рекорд!».

Первые рекорды жители Ижевска и гости столицы республики смогут поставить уже 1 февраля на мастер-классах по приготовлению пельменных блюд. Традиционно уроки пельменелепия проводятся в кафе и ресторанах города, номинированных на премию «Золотой пельнянь». В этом году заявки на участие подали 11 заведений общественного питания. Помимо мастер-классов номинанты премии подготовили специальное пельменное меню, оценить которое можно будет до 10 февраля.

Кульминацией праздника и главным событием фестиваля станет установление рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте». Подсчет будет производиться на Центральной площади Ижевска 11 февраля с 11.00 до 17.00 в каждой точке продажи готовой пельменной продукции. Фиксировать результаты будет приглашенный эксперт Международной книги рекордов «Интеррекорд».

Для тех, кто настроен ставить рекорды спортивные, будут проведены командные республиканские состязания «Рекордная полоса». Участникам состязаний предстоит пройти ряд самых разнообразных испытаний - от национальных удмуртских до современных пельменных игр. Отправить свою заявку на участие можно до 5 февраля. Для этого необходимо набрать команду из 5 человек и связаться с организаторами фестиваля.

Сразиться в турнире по «Пельменьтону», принять участие в пельменных играх и забавах можно будет без предварительной регистрации и подготовки. За каждую активность гости фестиваля будут получать купоны на участие в розыгрыше «Годовой запас пельменей».

Отдохнуть между спортивными состязаниями, насладиться удивительной мозаикой современного музыкального и хореографического мира Удмуртии можно будет у центральной сцены, где в течение всего фестивального дня будет проходить концерт «Актуальная Удмуртия».

Гости фестиваля смогут ознакомиться с «Календарем событий фестиваля», где представители районов республики покажут и расскажут о богатстве и разнообразии удмуртской культуры, а также пригласят на события, которые широко празднуют в районах Удмуртии.

Для удобства гостей по всех площади будут расставлены навигационные щиты с картой фестиваля и описанием соревнований.

С 16.00 на центральной сцене пройдет награждение победителей соревнований, премии «Золотой пельнянь» и онлайн-конкурсов. После чего будет разыгран Годовой запас пельменей и подведены итоги по установлению рекорда «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

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Метки: фестиваль «Всемирный день пельменя» лозунг «Мы идем на рекорд!» Удмуртия Ижевск

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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