Место: Сквер победы (у «Вечного огня»)
Время: 13:00 – 18:00
Финалы и показательные выступления: 17:00
В День Города весь Сквер будет представлять собой мини–государство молодых людей и их увлечений, где все желающие смогут бесплатно посетить более 14 полноценных площадок.
Посмотреть. Попробовать. Посоревноваться. Поиграть. Посмеяться. Потанцевать. Поаплодировать. Познакомиться и подружиться.
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ ВДОХНУТЬ свежий воздух и услышать «ГОЛОС» молодых и дерзких – приглашаем!
Площадки фестиваля
Крупные соревновательные:
– стритбол (до 18, 18+, м и ж)
– киберспорт (10+)
– уличные танцы (10+)
– фитнес (10+)
– воркаут (10+)
Ознакомительные и показательные:
– историческая реконструкция
– виртуальная реальность
– бейсбол
– фризби
– роллерспорт
– уличные фокусы
– настольные игры
– цирковое искусство
– сборка/разборка автомата Калашникова
– бокинг
– американский футбол
– игры на приставках
На крупные соревновательные площадки регистрация участников начинается за полчаса до открытия и в специализированных группах организаторов, на остальные можно подходить в любое время.
С 13:00 до 16:30 на фестивале все площадки работают одновременно, с 16:30 до 17:00 все перебираются на центральную площадку (указана на схеме), где в последний час фестиваля показывают свои лучшие стороны в виде финальных конкурсов или батлов.
Общий призовой фонд соревновательных площадок более 50000 рублей!
На ознакомительных площадках наиболее удачливые такж смогут получить призы от организаторов и партнеров фестиваля.
Приглашаем всех желающих посетить наш Фестиваль в любое время хоть одним глазком, а если вас много, вы семейные и по–настоящему любите «ЭКШН» – приходите надолго!
Инфо–сопровождение: https://vk.com/sportur_ru
Официальная группа фестиваля «Голос Улиц»: https://vk.com/streetvoicefest
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