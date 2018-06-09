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Фестиваль уличных движений «Голос Улиц» в День Города

8 июня
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В этом году традиционный фестиваль уличных движений «Голос Улиц» 12 июня проходит при поддержке Администрации города Ижевска, медиа-группы «SPORTUR.RU», компании ПАО «Ростелеком», «Динамо Удмуртии» и сети фитнес-центров «Атлантис».

Izhcityday2018map 3 (1) Фестиваль уличных движений «Голос Улиц» в День Города

Место: Сквер победы (у «Вечного огня»)

Время: 13:00 – 18:00

Финалы и показательные выступления: 17:00

В День Города весь Сквер будет представлять собой мини–государство молодых людей и их увлечений, где все желающие смогут бесплатно посетить более 14 полноценных площадок.

Посмотреть. Попробовать. Посоревноваться. Поиграть. Посмеяться. Потанцевать. Поаплодировать. Познакомиться и подружиться.

ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ ВДОХНУТЬ свежий воздух и услышать «ГОЛОС» молодых и дерзких – приглашаем!

Площадки фестиваля

Крупные соревновательные:

– стритбол (до 18, 18+, м и ж)

– киберспорт (10+)

– уличные танцы (10+)

– фитнес (10+)

– воркаут (10+)

Ознакомительные и показательные:

– историческая реконструкция

– виртуальная реальность

– бейсбол

– фризби

– роллерспорт

– уличные фокусы

– настольные игры

– цирковое искусство

– сборка/разборка автомата Калашникова

– бокинг

– американский футбол

– игры на приставках

На крупные соревновательные площадки регистрация участников начинается за полчаса до открытия и в специализированных группах организаторов, на остальные можно подходить в любое время.

С 13:00 до 16:30 на фестивале все площадки работают одновременно, с 16:30 до 17:00 все перебираются на центральную площадку (указана на схеме), где в последний час фестиваля показывают свои лучшие стороны в виде финальных конкурсов или батлов.

Общий призовой фонд соревновательных площадок более 50000 рублей!

На ознакомительных площадках наиболее удачливые такж смогут получить призы от организаторов и партнеров фестиваля.

Приглашаем всех желающих посетить наш Фестиваль в любое время хоть одним глазком, а если вас много, вы семейные и по–настоящему любите «ЭКШН» – приходите надолго!

Инфо–сопровождение: https://vk.com/sportur_ru

Официальная группа фестиваля «Голос Улиц»: https://vk.com/streetvoicefest

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